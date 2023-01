Como en cada pretemporada, Nacional y Peñarol disputaron el clásico de manera amistosa y regalaron un partidazo. Fue 2-2 con una tremenda definición por penales. Allí, Emmanuel Gigliotti pateó bárbaro su penal, pero en las redes rápidamente le recordaron aquel del Superclásico vs. Barovero.

Thiago Cardozo se movió e intentó ponerlo nervioso. Fue a un lado y al otro, pero el Puma nunca dudó sobre su ejecución. Arriba, sin gran dirección y con una violencia tremenda. Así, Gigliotti marcó para Nacional, pero los suyos igual no pudieron ante Peñarol y los hinchas de River no tardaron en gastar al ex Boca.

El penal de Gigliotti que motivó todas las cargadas de los hinchas de River

"¡LE ROMPIÓ EL ARCO! Así pateó el Puma Gigliotti su penal ante Peñarol en el clásico uruguayo", subió ESPN a Twitter y claro que además de los que se sorprendieron de la gran ejecución del 9 aparecieron los que se burlaron de él.

Entre los citados, los hinchas de River dijeron presente. "Era en el 2014", "Ahora patea penales fuerte el pumita..." y "Ah, pero contra Barovero" fueron los que más se repititeron.