Boca lo pagó 7 millones y el ataque de Donald Trump a Venezuela frustró su nuevo destino tras quedar libre

En los últimos años se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia de Boca y su desempeño estuvo muy lejos de ser acorde al monto invertido. No solo eso, sino que estuvo un buen tiempo a préstamo en diferentes equipos sin conseguir asentarse y ahora quedó libre. Así, Jan Hurtado volvió a ser protagonista en el mercado de pases de cara a la próxima temporada.

Aunque suene increíble, la reciente incursión militar de Estados Unidos a Venezuela liderada por Donald Trump perjudicó al futbolista que estaba en tratativas para continuar su carrera en su país. Pero claro, luego del drástico cambio de panorama político por el arresto de Nicolás Maduro y su traslado a Norteamérica, el delantero 25 años frenó inmediatamente sus charlas.

Lo cierto es que Hurtado rechazó arribar a Deportivo Táchira por la situación de la nación. A pesar de que ya habían comenzado las negociaciones entre las partes implicadas para llegar a un acuerdo en los próximos días, el atacante optó por desistir su posible arribo a la institución venezolana por cuestiones de seguridad a raíz de la incertidumbre en la que está inmerso actualmente.

Jan Hurtado con la Selección de Venezuela. (Getty Images)

Fueron una realidad las conversaciones entre Jan y Táchira, pero después de lo ocurrido con la operación militar de Estados Unidos y la detención de Maduro, se dio marcha atrás. Así, el club recibió la notificación de que Hurtado rechaza la posibilidad de sumarse a sus filas. De esta manera, el futbolista que vistió la azul y oro, continúa sin conocer cuál será su destino en esta temporada.

Cabe recordar que Boca desembolsó 7 millones de dólares a mediados de 2019 para contratar a un joven prometedor que irrumpió en Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero no estuvo a la altura en su estadía en el Xeneize. Apenas un año duró su estadía e inmediatamente después salió cedido en tres oportunidades consecutivas, sin conseguir que un equipo compre su ficha definitivamente.

Jan Hurtado, durante su estadía en Boca.

Luego de irse del conjunto de la ribera por falta de minutos, Hurtado estuvo a préstamo en Red Bull Bragantino durante tres años seguidos. A continuación, entre mitad de 2023 y 2024 representó a Liga de Quito, para después pasar a Goianiense. Finalmente, quedó en condición de libre y tuvo una última estadía en Gimnasia pero lejos de su versión anterior y ahora está en libertad de acción.

