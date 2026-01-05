Boca confirmó sus amistosos de pretemporada ante dos gigantes sudamericanos y con un “regalo” para los socios adherentes

La pretemporada de Boca empieza a entrar en terreno de definiciones. Mientras el plantel comandado por Claudio Úbeda intensifica las cargas físicas en el predio de Ezeiza, la dirigencia terminó de diagramar la hoja de ruta previo al inicio oficial de un 2026 que tiene la Copa Libertadores en el horizonte. Y para calentar motores, el Xeneize confirmó su calendario de amistosos internacionales, el cual incluye una sorpresa muy especial para una gran parte de sus socios.

La puesta a punto tendrá dos paradas de exigencia ante rivales históricos del continente. El primer ensayo será el 14 de enero en una Bombonera que abrirá sus puertas para recibir a Millonarios de Colombia. El conjunto cafetero llegará con rodaje, ya que tres días antes enfrentará a River en Uruguay, lo que supone una medida de vara alta para Sifón y compañía.

El “regalo” para los Adherentes

La gran novedad de este primer amistoso no pasa solo por lo futbolístico, sino por la decisión dirigencial respecto a las tribunas. Para el duelo ante los colombianos, el club dispuso un beneficio exclusivo para los Socios Adherentes: tendrán prioridad y exclusividad sobre el 50% de las entradas generales (populares), medida que busca premiar a la categoría de socios que habitualmente tiene más dificultades para conseguir su lugar en los partidos oficiales.

Viaje a San Nicolás y el debut oficial

La agenda de verano se completará apenas cuatro días después. El 18 de enero, Boca armará las valijas para viajar a San Nicolás, donde se medirá ante Nacional de Montevideo.

Con estos dos compromisos internacionales confirmados, Úbeda buscará aceitar el funcionamiento del equipo para llegar afilado al fin de semana del 25 de enero, fecha estipulada para el debut en el Torneo Apertura, donde el Xeneize recibirá a Deportivo Riestra en La Bombonera.

Datos clave

Boca jugará ante Millonarios el 14 de enero con un cupo exclusivo del 50% para Socios Adherentes .

jugará ante el con un cupo exclusivo del para . Cerrará la preparación enfrentando a Nacional de Montevideo el 18 de enero en San Nicolás .

el en . El debut oficial será el fin de semana del 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera.

