Darío Benedetto convirtió su primer gol en Barcelona y puso fin a su racha de dos años de sequía

Setecientos cuarenta y siete días. Ese es el tiempo que Darío Benedetto debió esperar para reencontrarse con el gol. En el medio, tres clubes fueron víctimas de su sequía: Querétaro, Olimpia y Newell’s. Sin embargo, Barcelona de Guayaquil fue la camiseta con la que volvió a hacer lo que mejor sabe, recuperando aquel olfato que se le negaba desde sus últimas funciones en Boca.

El renacer se dio en el marco del torneo ecuatoriano y tuvo un impacto altísimo. Tras ingresar en el complemento contra Técnico Universitario, el Pipa apareció a los 82 minutos, cuando capturó un rebote suelto dentro del área y la empujó al fondo de la red para sellar el 1-0 definitivo, permitiendo que Barcelona obtenga sus primeros tres puntos en el certamen.

Tweet placeholder

La emoción fue total. Apenas la pelota cruzó la línea, el delantero corrió directo hacia el banco de suplentes para fundirse en un abrazo interminable con su entrenador, César Farías, y con cada uno de sus compañeros, que demostraron saber a la perfección el calvario personal que arrastraba el atacante.

Tweet placeholder

La pesadilla que llegó a su fin

El último festejo oficial de Benedetto se remontaba al lejano 5 de febrero de 2024, cuando todavía vestía los colores de Boca en un triunfo ante Tigre en Victoria. Luego se le daría inicio a la fatídica racha negativa que duró 2041 minutos: la compusieron sus últimos 10 partidos en el Xeneize, ocho en Querétaro, 13 en Olimpia y nueve en Newell’s, donde vivió el mal trago de fallar un penal. Sin embargo, en su tercer partido con Barcelona, el Pipa volvió a ser el de antes.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que el grito llega como una inyección de confianza inmejorable para lo que viene. El próximo desafío de Barcelona será el próximo miércoles en La Paternal, donde visitará a Argentinos Juniors por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Tras la caída por 1-0 en el partido de ida, el equipo ecuatoriano necesita dar vuelta la serie, y ahora cuenta con nada menos que un Benedetto amigado con el gol.

Datos clave