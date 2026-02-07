Lionel Messi le anotó a Barcelona SC y se ilusiona con darle pelea a Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000 goles

Una vez más, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están compitiendo por un récord: los 1.000 goles. Si bien el portugués está muy cerca, la Pulga no deja de buscar quedarse con una de las marcas más importantes en la historia del fútbol.

En el amistoso internacional frente a Barcelona SC, llevado a cabo en Ecuador, el rosarino se encargó de abrir la cuenta con uno de sus típicos goles: comenzó a eludir a sus rivales desde el centro hacia la izquierda y definió cruzado.

De esta manera, Messi alcanzó los 897 tantos y quedó tan solo a 103 anotaciones para poder lograr el récord. Y como extendió su vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2028, aún tiene tiempo de conseguir su gran objetivo.

La ventaja que tiene el atacante de 40 años que se encuentra en Al Nassr es muy grande: le lleva 64 goles de diferencia, pese a que no afrontó los últimos dos compromisos a modo de huelga, ya que se encuentra muy molesto con la forma que tienen, a la hora de repartir el dinero a los clubes saudíes, desde el PIF.

Máximos goleadores en la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo (2002 – Presente) – 961 goles. Lionel Messi (2004 – Presente) – 897 goles. Josef Bican (1931 – 1955) – 805 goles. Romário (1985 – 2009) – 772 goles. Pelé (1957 – 1977) – 767 goles. Ferenc Puskás (1943 – 1966) – 746 goles. Gerd Müller (1962 – 1981) – 735 goles. Robert Lewandowski (2005 – Presente) – 729 goles. Zlatan Ibrahimović (1999 – 2023) – 582 goles. Luis Suárez (2005 – Presente) – 581 goles.

