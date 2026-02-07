Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso Internacional

Lionel Messi le anotó a Barcelona SC y se ilusiona con darle pelea a Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000 goles

La Pulga sigue buscando uno de los pocos récords que aún no consiguió dentro de su carrera, donde compite con Cristiano Ronaldo.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Messi anotó un gol para Inter Miami ante Barcelona SC.
© Press Inter MiamiLionel Messi anotó un gol para Inter Miami ante Barcelona SC.

Una vez más, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están compitiendo por un récord: los 1.000 goles. Si bien el portugués está muy cerca, la Pulga no deja de buscar quedarse con una de las marcas más importantes en la historia del fútbol.

En el amistoso internacional frente a Barcelona SC, llevado a cabo en Ecuador, el rosarino se encargó de abrir la cuenta con uno de sus típicos goles: comenzó a eludir a sus rivales desde el centro hacia la izquierda y definió cruzado.

De esta manera, Messi alcanzó los 897 tantos y quedó tan solo a 103 anotaciones para poder lograr el récord. Y como extendió su vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2028, aún tiene tiempo de conseguir su gran objetivo.

La ventaja que tiene el atacante de 40 años que se encuentra en Al Nassr es muy grande: le lleva 64 goles de diferencia, pese a que no afrontó los últimos dos compromisos a modo de huelga, ya que se encuentra muy molesto con la forma que tienen, a la hora de repartir el dinero a los clubes saudíes, desde el PIF.

Tweet placeholder

Máximos goleadores en la historia del fútbol

  1. Cristiano Ronaldo (2002 – Presente) – 961 goles.
  2. Lionel Messi (2004 – Presente) – 897 goles.
  3. Josef Bican (1931 – 1955) – 805 goles.
  4. Romário (1985 – 2009) – 772 goles.
  5. Pelé (1957 – 1977) – 767 goles.
  6. Ferenc Puskás (1943 – 1966) – 746 goles.
  7. Gerd Müller (1962 – 1981) – 735 goles.
  8. Robert Lewandowski (2005 – Presente) – 729 goles.
  9. Zlatan Ibrahimović (1999 – 2023) – 582 goles.
  10. Luis Suárez (2005 – Presente) – 581 goles.
Publicidad
Desde Newell’s confirmaron el mega proyecto con el que buscan seducir a Lionel Messi

ver también

Desde Newell’s confirmaron el mega proyecto con el que buscan seducir a Lionel Messi

Vladimir Gudelj se la jugó entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi como el mejor de la historia: “Por naturalidad”

ver también

Vladimir Gudelj se la jugó entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi como el mejor de la historia: “Por naturalidad”

DATOS CLAVES

Aquí tienes los datos clave del artículo:

  • Lionel Messi alcanzó los 897 goles tras marcar en un amistoso contra Barcelona SC.
  • El astro argentino extendió su contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028.
  • Cristiano Ronaldo suma 961 goles oficiales, manteniendo una ventaja de 64 sobre Messi.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Cómo ver Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza
Lionel Messi

Cómo ver Inter Miami vs. Barcelona de Ecuador: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Desde Miami le bajaron el entusiasmo a los hinchas de Newell’s por la llegada de Messi en 2027: “Me sorprendería”
Lionel Messi

Desde Miami le bajaron el entusiasmo a los hinchas de Newell’s por la llegada de Messi en 2027: “Me sorprendería”

Un juvenil de Boca que estuvo a préstamo en Inter Miami ahora jugará la Primera Nacional con Almirante Brown
Boca Juniors

Un juvenil de Boca que estuvo a préstamo en Inter Miami ahora jugará la Primera Nacional con Almirante Brown

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de River y la victoria de Racing
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de River y la victoria de Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo