Inter Miami de Messi jugará en Sudamérica: enfrentará a un verdugo de Boca y a un rival que puso en aprietos a River

Desde que llegó Lionel Messi a Inter Miami quedó claro que las pretemporadas del conjunto estadounidense son más vistas como un negocio que como una oportunidad para realizar una preparación convencional. En su momento, las Garzas recorrieron el mundo en pocas semanas con partidos en Centroamérica, Medio Oriente, Japón y Corea.

En esta oportunidad, Inter Miami confirmó su travesía por Sudamérica con tres encuentros amistosos. Los mismo se desarrollarán entre fines de enero y comienzos de febrero. El primero de ellos será en Perú contra Alianza Lima, quien fuera verdugo de Boca en la Copa Libertadores 2025.

Alianza Lima celebra en La Bomonera tras dejar afuera a Boca de la Libertadores 2025 en Fase 2. (Foto: Getty).

Una semana más tarde, los de Javier Mascherano viajarán hasta Medellín para enfrentar a Atlético Nacional. Siete días después, Inter Miami hará parada en Guayaquil para enfrentar a Barcelona de esa ciudad. Cabe recordar que en esta edición de la Copa Libertadores, los que en ese entonces eran dirigidos por el excéntrico Segundo Castillo pusieron en aprietos a River cuando igualaron sin goles en el Estadio Monumental.

Barcelona empató con River en Núñez. (Foto: Getty).

¿Llega Lo Celso a Inter Miami?

En los últimos días comenzó a sonar con fuerza el nombre de Gio Lo Celso en Inter Miami. El mediocampista argentino podría emigrar del Real Betis y recalar en el conjunto que viene de salir campeón de la MLS con Lionel Messi como bandera y Rodrigo De Paul como una pieza importante en la conquista. Los españoles podrían dejarlo salir por una suma cercana a los 6 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

ver también Giovani Lo Celso, cerca de ser compañero de Messi en Inter Miami: la condición que exige Real Betis

Los amistosos de Inter Miami en Sudamérica

24 de enero de 2026: Alianza Lima vs. Inter Miami en Lima

Alianza Lima vs. Inter Miami en Lima 31 de enero de 2026: Atlético Nacional vs. Inter Miami en Medellín

Atlético Nacional vs. Inter Miami en Medellín 7 de febrero de 2026: Barcelona SC vs. Inter Miami en Guayaquil

DATOS CLAVE