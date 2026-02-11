Escándalo en Ecuador: el presidente de Barcelona fue detenido y podría recibir hasta 22 años de cárcel

En las últimas horas un escándalo sacudió a Barcelona de Ecuador, equipo que se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors por la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores, y el protagonista principal es su presidente, Antonio Álvarez, quien se encuentra al mando desde mayo de 2024.

Es que, Álvarez está siendo investigado al verse implicado en el caso ‘Goleada’, que es una operación en la que los implicados son acusados de delincuencia organizada por lavado de activos y fraude tributario. Como consecuencia de esto, el mandatario fue destituido de su cargo.

A través de un comunicado oficial, el elenco ecuatoriano informó a sus hinchas y socios la salida de Álvarez de la presidencia de la institución. Además, allí revelaron que Miguel Montalvo Arias asumió la presidencia en calidad de Presidente por subrogación debido a los mecanismos institucionales previstos.

Durante esta investigación, 11 personas fueron detenidas y entre ellas se encuentran Aquiles Álvarez, hermano de Antonio, alcalde de Guayaquil y exvicepresidente de Barcelona SC, y Xavier Álvarez, hermano menor de Antonio y directivo dentro de la institución.

Como consecuencia de esto, los involucrados podrían recibir hasta 22 años de prisión en caso de ser considerados culpables, ya que según el Código Orgánico Integral Penal, la delincuencia organizada es de hasta 10 años de cárcel, mientras que el lavado de activos podría penalizarse con 19 a 22 años de prisión.

El comunicado oficial de Barcelona SC

Barcelona Sporting Club informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto del Club y la normativa interna vigente, el señor Miguel Montalvo Arias asume a Presidencia de Barcelona Sporting Club en calidad de Presidente por subrogación.

La subrogación se produce conforme a los mecanismos institucionales previstos, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa, operativa y deportiva del Club.

El señor Miguel Montalvo Arias ejercerá las funciones y atribuciones correspondientes al cargo mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a la presente subrogación, actuando siempre en estricto apego a la ley, a los Estatutos del Club y el beneficio de la institución.

Barcelona Sporting Club ratifica su compromiso con la transparencia, la estabilidad institucional y el respeto a sus procesos internos.

Datos claves