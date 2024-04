La joven estrella del fútbol brasileño, Endrick, vuelve a sorprender al mundo, aunque ésta vez no es por su accionar dentro del campo de juego, sino por la particular forma en la que estableció la relación con su novia, Gabriely Miranda. Y es que tienen un contrato de pareja, el cual no tiene muy feliz a Abel Ferreira, entrenador de Endrick en Palmeiras.

Conversando en el podcast ‘Pod Delas’ en Brasil, Endrick reveló la existencia de este contrato entre él y Gabriely, el cual cuenta con varias reglas y cláusulas un tanto curiosas. Estas son reglas que se tienen que respetar a rajatabla entre el futbolista de 17 años y su pareja.

El propio Endrick dio algunos ejemplos de las cláusulas que tiene su contrato de pareja. Según éste, es obligatorio para ambos decir “te amo” en cualquier situación, aunque también tienen algunas palabras prohibidas.

De la misma forma, el contrato entre Endrick y Gabriely establece que no pueden tener ningún tipo de adicción ni realizar “cambios drásticos de conducta”, palabras que salieron de la propia boca del jugador del Palmeiras.

Abel Ferreira no se mostró muy contento con el contrato de pareja de Endrick

Anoche Palmeiras cayó de local por 1 a 0 ante el Internacional de Porto Alegre, en la segunda fecha del Brasileirao y Endrick sigue sin convertir goles. A Abel Ferreira, entrenador del equipo, le consultaron por los dichos de Endrick y este curioso contrato.

La respuesta del entrenador fue contundente y expresó su descontento: “Espero que no se pierda con cosas extra futbolísticas, es un consejo. Deja que se concentre. Si quiere llegar a otros niveles, tiene que centrarse en lo esencial”.

Los últimos meses de Endrick en Brasil

No es ningún secreto el hecho de que el futuro de Endrick no se encuentra en Brasil, son apenas los últimos dos meses del delantero en Palmeiras. Real Madrid ya lo fichó un año atrás, y cuando Endrick cumpla los 18 años, el próximo 21 de junio, se sumará al plantel de Los Blancos.

El conjunto madridista apostó y se aseguró su compra por 60 millones de euros, cuando apenas había cumplido los 17 años y, un año después, parece no haberse equivocado.

El delantero viene de convertir sus primeros goles oficiales con Brasil en la última Fecha FIFA, donde se anotó en el marcador contra Inglaterra, en Wembley, y contra España, en la que será su próxima casa: el Santiago Bernabéu.