Felipe Melo salió con los tapones de punta para responderle a Kylian Mbappé. El francés, en mayo del 2022 lanzó que “en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”. Y aunque pasó más de un año de aquella frase, por estas latitudes todavía no se lo perdonan, tal como exteriorizó sin filtro el futbolista del Fluminense.

”Kylian Mbappé es un bobo”, inició el relato del flamante campeón de la Copa Libertadores. Y argumentó: ”Porque habló y después Argentina lo pasó por encima en la Final. Tiene todavía mucho que aprender. No puede hablar del fútbol sudamericano que tiene no sé cuántos mundiales. Tiene que guardar la lengua dentro de la boca”, señaló.

Asimismo, Felipe Melo, en conversación con TNT Sports, reconoció que Kylian Mbappé es un gran futbolista, pero no dejó de marcarle que no estuvo fino con su opinión: ”Es un grandísimo jugador que va a ganar tres o cuatro balones de oro. El fútbol sudamericano tiene jugadores diferentes, que saben jugar, que saben marcar”.

Y en esa misma línea, Melo dio a entender que en Sudamérica hay mayores condiciones que en Francia, tendencia que queda demostrada con los mercados de pases: ”Los grandes de Europa no van a buscar jugadores a Francia, vienen a Sudamérica… A Argentina, a Brasil, a Colombia… O sea, Mbappé es un bobo que tuvo la suerte de jugar con Neymar y con Messi”.

Felipe Melo fue directo con Lionel Scaloni para pedirle que lo convoque a Germán Cano

”Yo no sé qué pasa con Lionel Scaloni, no entiendo. Tuve ocasiones de jugar con él dos años en el Racing de Santander, me pareció un buen chico. El fútbol son momentos y Germán Cano en este momento es el número dos de Argentina detrás de Lionel Messi que es el uno siempre”, apuntó Felipe Melo sobre su compañero en Fluminense.

Aunado a lo anterior, el brasileño fue incluso más directo, diciendo que el DT de la Albiceleste debe tener en cuenta al delantero nacido en Lomas de Zamora para las Eliminatorias: ”Hay que darle una oportunidad, aunque sea un amistoso o un partido de clasificación para el Mundial. Porque es un jugador que está haciendo mucho. Los chicos que ganaron el Mundial llevaron el nombre de Argentina lo más alto posible, pero Cano también eh, es el número dos de América”.

¿Germán Cano tiene chances de ser convocado a la Selección Argentina?

Si bien es cierto que Germán Cano fue la figura del Fluminense durante toda la Copa Libertadores 2023 (marcó 13 goles en 12 partidos jugados), sus 35 años parecen ser la principal contra para que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta para la Selección Argentina. Además, el entrenador albiceleste tiene alternativas de categoría como: Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Lucas Beltrán, Giovani Simeone, Valentín Castellanos, todos atacantes que militan en equipos importantes de Europa.