Independiente vs. Alianza Lima EN VIVO y ONLINE por ESPN Premium y Disney+ por la Serie Río de La Plata: Horario y formaciones

Independiente y Alianza Lima se enfrentan este sábado, desde las 21, Estadio Parque Viera de Montevideo por un amistoso de la Serie Río de La Plata. El Rojo intentará abrir su 2026 con una victoria. Las malas condiciones climáticas que azotan sobre Uruguay pusieron en duda el encuentro, aunque el campo de juego por el momento responde bien. La transmisión está a cargo de ESPN Premium y Disney+.