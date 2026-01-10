Es tendencia:
Independiente vs. Alianza Lima EN VIVO y ONLINE por ESPN Premium y Disney+ por la Serie Río de La Plata: Horario y formaciones

Bajo malas condiciones climáticas en Montevideo, el Rojo aspira a comenzar el año con el pie derecho ante el conjunto peruano.

A poco más de una hora, así luce el estadio

Pese a una fuerte tormenta que cayó sobre Montevideo durante las últimas horas, el campo de juego se encuentra en condiciones para el desarrollo del partido.

La posible formación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Federico Girotti.

La posible formación de Independiente

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

Por Bruno Carbajo

Independiente y Alianza Lima abrirán su temporada 2026 en Uruguay.
Independiente y Alianza Lima abrirán su temporada 2026 en Uruguay.

Independiente y Alianza Lima se enfrentan este sábado, desde las 21, Estadio Parque Viera de Montevideo por un amistoso de la Serie Río de La Plata. El Rojo intentará abrir su 2026 con una victoria. Las malas condiciones climáticas que azotan sobre Uruguay pusieron en duda el encuentro, aunque el campo de juego por el momento responde bien. La transmisión está a cargo de ESPN Premium y Disney+.

Bruno Carbajo

german garcía grova

Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

