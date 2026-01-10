Independiente y Alianza Lima se enfrentan este sábado, desde las 21, Estadio Parque Viera de Montevideo por un amistoso de la Serie Río de La Plata. El Rojo intentará abrir su 2026 con una victoria. Las malas condiciones climáticas que azotan sobre Uruguay pusieron en duda el encuentro, aunque el campo de juego por el momento responde bien. La transmisión está a cargo de ESPN Premium y Disney+.
Independiente vs. Alianza Lima EN VIVO y ONLINE por ESPN Premium y Disney+ por la Serie Río de La Plata: Horario y formaciones
Bajo malas condiciones climáticas en Montevideo, el Rojo aspira a comenzar el año con el pie derecho ante el conjunto peruano.
A poco más de una hora, así luce el estadio
Pese a una fuerte tormenta que cayó sobre Montevideo durante las últimas horas, el campo de juego se encuentra en condiciones para el desarrollo del partido.
La posible formación de Alianza Lima
Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Federico Girotti.
La posible formación de Independiente
Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.
Palabra autorizada