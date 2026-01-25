La emoción hasta las lágrimas de Alan Cantero al intercambiar su camiseta con Lionel Messi

Es tendencia:
El ex Barracas Central vivió un momento inolvidable con el capitán de la Selección Argentina.

Por Germán Carrara

Alan Cantero se mostró conmovido al intercambiar su camiseta con Lionel Messi post Alianza Lima vs. Inter Miami.
El Inter Miami de Lionel Messi inició su gira por Sudamérica con la que busca prepararse, principalmente, para lo que será en este 2026 la defensa del título de la Major League Soccer que obtuvo en 2025, entre otros objetivos como también la Concacaf Champions Cup (el certamen que le queda pendiente ganar a la Pulga, el cual, aparte, la aportaría la clasificación a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029).

El primer paso lo dieron en Perú contra el Alianza Lima (que hace rato viene con rodaje al enfrentar a Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo de Chile bajo el marco de la Serie Río de La Plata que se llevó a cabo en Uruguay) en el Estadio Alejandro Villanueva, en donde cayeron 3 a 0 con tantos de Paolo Guerrero (2) y Luis Ramos.

Pero más allá del marcador (que fue totalmente anecdótico al tratarse de un mero ensayo), la noticia estuvo en el momento que protagonizaron Alan Cantero (ex Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y Barracas Central) y Lionel Messi una vez culminado el partido que se desarrolló este sábado 24 de enero en la tarde noche de la capital peruana.

Resulta que el también ex Sportivo Peñarol (San Juan) es un gran admirador de Leo. Tanto, que lleva grabada en su piel la imagen de la Pulga con la Copa del Mundo, por lo que no pudo contener su emoción, que llegó hasta las lágrimas, cuando pudo intercambiar su camiseta con el Número 10 del Inter Miami.

Tweet placeholder

Incluso, en el mismo momento que se hizo de la prenda, se la colocó para llevar con orgullo el dorsal y el apellido del capitán de la Selección Argentina. “Es mi ídolo, lo tengo tatuado y nunca imaginé que compartiría un momento con él. Es un sueño. Le dije que lo amaba y fue mi inspiración”, expresó al respecto Alan Cantero a la prensa peruana.

¿Cómo sigue la pretemporada del Inter Miami?

Luego de su presentación en Perú frente al Alianza Lima, el camino del Inter Miami por el ‘Champions Tour’ continúa en Colombia, más precisamente en Medellín en donde se medirá al Atlético Nacional el sábado 31 de enero. Luego cerrará la gira en Ecuador, en donde chocará con el Barcelona de Guayaquil el sábado 7 de febrero.

