Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Sudamericano

El mal momento que le tocó vivir en Alianza Lima a Luis Advíncula, tras su salida de Boca: invasión de barras y agresión

El exjugador del Xeneize había querido calmar a los barristas que habían irrumpido en el entrenamiento con insultos y amenazas tras hacerse pública la denuncia a tres jugadores del club por abuso sexual.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El mal momento que le tocó vivir en Alianza Lima a Luis Advíncula, tras su salida de Boca: invasión de barras y agresión
El mal momento que le tocó vivir en Alianza Lima a Luis Advíncula, tras su salida de Boca: invasión de barras y agresión

En Alianza Lima, club en el que desembarcó Luis Advíncula tras desvincularse de Boca, se viven días de máxima tensión tras la denuncia por abuso sexual radicada en Argentina a tres jugadores del plantel, entre ellos el también ex del Xeneize Carlos Zambrano, que luego derivó en la decisión institucional de separarlos del plantel por tiempo indefinido.

El malestar que se generó entre hinchas, barras y simpatizantes provocó una invasión al estadio de Matute, como repudio y muestra de malestar ante la situación en la que el club se vio involucrado, que terminó con barristas accediendo al sector donde se desarrollaba la práctica del primer equipo al mando de Pablo Guede.

Esos hinchas que pudieron vulnerar la seguridad avanzaron hacia el grupo de futbolistas con insultos y amenazas. Tanto Luis Advíncula como Paolo Guerrero fueron a su encuentro para intentar calmarlos, pero terminaron siendo objeto de agresiones físicas según relató el periodista peruano Michael Succar.

El otro trabajador de Alianza Lima que fue agredido por los barristas fue Franco Navarro Mandayo, quien actualmente se desempeña como gerente deportivo de la institución de La Victoria. Otras versiones que circulan en Perú exponen que Advíncula llegó a recibir patadas en el suelo y que le robaron sus zapatillas.

Tweet placeholder

¿Quiénes son los futbolistas denunciados?

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron señalados en un presunto caso de abuso sexual tras una denuncia radicada por una joven argentina de 22 años. Según la documentación judicial, el hecho habría ocurrido en Montevideo, durante la estadía del plantel para disputar la Serie Río de la Plata 2026.

Publicidad
Carlos Zambrano, ex jugador de Boca, denunciado por abuso sexual

ver también

Carlos Zambrano, ex jugador de Boca, denunciado por abuso sexual

El relato da cuenta de que la joven ya conocía a Carlos Zambrano, ex jugador de Boca, y que después de compartir una cena fue invitada junto a una amiga al hotel Hyatt Centric donde estaban hospedados los jugadores. El documento señala que los otros dos futbolistas ingresaron a la habitación y se perpetró el abuso sexual con acceso carnal.

La joven declaró que entró en estado de shock y decidió no presentar la acusación en Uruguay por miedo, para si formalizar la denuncia ya de regreso en Argentina.

La decisión de Alianza Lima

Una vez que la denuncia tomó notoriedad en Perú, provocando un fuerte rechazo entre sus propios hinchas, Alianza Lima confirmó que los tres jugadores habían sido separados del plantel profesional por tiempo indefinido: “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno“.

Publicidad

Data clave

  • Luis Advíncula y Paolo Guerrero fueron agredidos físicamente por barristas que invadieron la práctica.
  • Carlos Zambrano, Trauco y Peña fueron separados del plantel tras denuncia por abuso sexual.
  • Mujer argentina de 22 años denunció hechos ocurridos en Montevideo durante la pretemporada 2026.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata 2026
Fútbol Sudamericano

Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata 2026

Los millones de dólares que se ahorra Boca en 2026 tras las salidas de 6 jugadores
Boca Juniors

Los millones de dólares que se ahorra Boca en 2026 tras las salidas de 6 jugadores

La primera comunicación oficial de Boca sobre el mercado de pases 2026
Boca Juniors

La primera comunicación oficial de Boca sobre el mercado de pases 2026

Bingo bet365: la oferta imperdible para nuevos jugadores
Apuestas

Bingo bet365: la oferta imperdible para nuevos jugadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo