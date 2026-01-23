El mal momento que le tocó vivir en Alianza Lima a Luis Advíncula, tras su salida de Boca: invasión de barras y agresión

En Alianza Lima, club en el que desembarcó Luis Advíncula tras desvincularse de Boca, se viven días de máxima tensión tras la denuncia por abuso sexual radicada en Argentina a tres jugadores del plantel, entre ellos el también ex del Xeneize Carlos Zambrano, que luego derivó en la decisión institucional de separarlos del plantel por tiempo indefinido.

El malestar que se generó entre hinchas, barras y simpatizantes provocó una invasión al estadio de Matute, como repudio y muestra de malestar ante la situación en la que el club se vio involucrado, que terminó con barristas accediendo al sector donde se desarrollaba la práctica del primer equipo al mando de Pablo Guede.

Esos hinchas que pudieron vulnerar la seguridad avanzaron hacia el grupo de futbolistas con insultos y amenazas. Tanto Luis Advíncula como Paolo Guerrero fueron a su encuentro para intentar calmarlos, pero terminaron siendo objeto de agresiones físicas según relató el periodista peruano Michael Succar.

El otro trabajador de Alianza Lima que fue agredido por los barristas fue Franco Navarro Mandayo, quien actualmente se desempeña como gerente deportivo de la institución de La Victoria. Otras versiones que circulan en Perú exponen que Advíncula llegó a recibir patadas en el suelo y que le robaron sus zapatillas.

Tweet placeholder

¿Quiénes son los futbolistas denunciados?

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron señalados en un presunto caso de abuso sexual tras una denuncia radicada por una joven argentina de 22 años. Según la documentación judicial, el hecho habría ocurrido en Montevideo, durante la estadía del plantel para disputar la Serie Río de la Plata 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Carlos Zambrano, ex jugador de Boca, denunciado por abuso sexual

El relato da cuenta de que la joven ya conocía a Carlos Zambrano, ex jugador de Boca, y que después de compartir una cena fue invitada junto a una amiga al hotel Hyatt Centric donde estaban hospedados los jugadores. El documento señala que los otros dos futbolistas ingresaron a la habitación y se perpetró el abuso sexual con acceso carnal.

La joven declaró que entró en estado de shock y decidió no presentar la acusación en Uruguay por miedo, para si formalizar la denuncia ya de regreso en Argentina.

La decisión de Alianza Lima

Una vez que la denuncia tomó notoriedad en Perú, provocando un fuerte rechazo entre sus propios hinchas, Alianza Lima confirmó que los tres jugadores habían sido separados del plantel profesional por tiempo indefinido: “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno“.

Publicidad

Publicidad

Data clave