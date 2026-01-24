Es tendencia:
Qué canal pasa y cómo ver EN VIVO y ONLINE Inter Miami vs. Alianza Lima: el primer partido de Lionel Messi en 2026

El campeón de la MLS hace su estreno en el año con el primer amistoso de pretemporada.

Por Germán Celsan

Luego de consagrarse campeón de la MLS con el Inter Miami en 2025 y 49 días de descanso, Lionel Messi vuelve a jugar con el conjunto norteamericano. Será este sábado 24 de enero, en un amistoso ante Alianza Lima, en Perú. Será el primer partido del 2026 para el capitán argentino.

Inter Miami contará con los refuerzos de Facundo Mura,  Sergio Reguilón, Micael, Dayne St. Clair y David Ayala. En contraparte, el vigente campeón de los Estados Unidos ya no cuenta en su plantel con Jordi Alba y Sergio Busquets -retirados-, así como Oscar Ustari y Tomás Avilés, entre las salidas más resonantes.

Cómo ver Alianza Lima vs. Inter Miami en vivo

El amistoso entre Inter Miami y Alianza Lima comenzará a las 19:00 horas en horario argentino (17:00 hs de Perú) y se podrá ver en Perú por Latina TV en abierto y el servicio de la liga peruana, L1 MAX.

Formaciones Alianza Lima vs. Inter Miami

Alianza Lima: A confirmar

Inter Miami: A confirmar

¿Por qué juegan Alianza Lima vs. Inter Miami?

El Inter Miami visitará el Estadio Alejandro Villanueva como invitado de honor para participar de la Noche Blanquiazul, el evento anual que realiza Alianza Lima para presentar su plantel y cuerpo técnico.

Generalmente, tiene como gran espectáculo un partido amistoso, pero también incluye la presentación de artistas, firma de autógrafos de leyendas, activaciones de diferentes marcas y un show musical.

La continuidad de la pretemporada del Inter Miami antes de iniciar su camino en la MLS 2026 incluye partidos amistosos vs. Atlético Nacional (sábado 31 de enero), contra Barcelona de Ecuador (sábado 7 de febrero) y por el Tour de Campeones contra Independiente del Valle, el 13 de febrero.

