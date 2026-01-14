Tras reforzar a Alianza Lima, Girotti culpó a Julián Álvarez de no haber podido afianzarse en River

Federico Girotti dejó Talleres de Córdoba para reforzar a Alianza Lima en la temporada 2026, siendo parte del importante accionar del equipo que conduce Pablo Guede en el mercado de pases, que le permitió repatriar a Luis Advíncula y renovar a Paolo Guerrero por un año más.

El delantero que viene de atravesar un 2025 difícil y que dejará a River un pequeño porcentaje de dinero en función del mecanismo de solidaridad, recordó precisamente sus inicios en El Millonario y atribuyó a la aparición descollante de Julián Álvarez en el primer equipo el hecho de no haber podido afianzarse hasta su salida del club en 2022.

“Fueron años muy lindos, me tocó que me dirija Marcelo (Gallardo). Creo que el primer semestre de 2021 fue muy bueno, hice muchos goles por el poco tiempo que jugaba. Después, quizás tuve la mala suerte de que Julián (Álvarez) explotó y me fui quedando sin lugar“, reflexionó en diálogo con SportsCenter.

Y continuó: “Teníamos delanteros impresionantes. Estaba Braian Romero, estaban Julián, Matías Suárez, Chino Fontana… Había una competencia muy dura y salí en busca de minutos a Talleres. Por ahí me arrepiento de algunas cosas, pero cumplí mi sueño de chico que era debutar en River donde estuve desde los 9 años. Para mí fue un paso muy lindo”.

Federico Girotti disputó un total de 49 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que aportó ocho goles y una asistencia, siendo parte de los títulos de Copa Argentina y Supercopa Argentina en 2019 y de las coronaciones en Liga y Trofeo de Campeones en 2021.

¿Por qué eligió Alianza Lima?

El delantero que venía de pasar los últimos tres años de su carrera en Talleres, club con el que fue campeón de la Supercopa Internacional de 2023 venciendo precisamente a River por penales, explicó los motivos que lo llevaron a vincularse al proyecto 2026 de Alianza Lima.

“Los había enfrentado el año pasado en la Libertadores, me pareció un club enorme. Llegó el llamado de los Navarro a principio de diciembre, me gustó mucho el proyecto que tenían en mente y se armó un gran equipo. Vamos por el campeonato”, le dijo a SportsCenter.

Y sobre sus primeros días de trabajo a las órdenes de Pablo Guede, agregó: “Nos encontramos con un técnico super intenso, trabajamos mucho en ofensiva y defensiva. Nos inculca mucho el tema de la presión y si agarramos su idea vamos a poder pelear cosas muy importantes. Es un técnico que entiende mucho”.

