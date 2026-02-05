Milton Casco hizo un golazo en Atlético Nacional y enloquecieron los hinchas de River: “Más que Driussi, Salas y Colidio”

En el que apenas fue su segundo partido oficial con Atlético Nacional de Medellín, Milton Casco se estrenó como goleador con una definición cinco estrellas para el triunfo 2-1 sobre América de Cali, por la segunda fecha del Apertura de la Dimayor.

El golazo del lateral izquierdo de 37 años, uno de los históricos de los que Marcelo Gallardo decidió prescindir en River para este año, no solo hizo estallar el Estadio Atanasio Girardot cuando apenas se llevaban disputados 13 minutos del encuentro, sino que también enloqueció a los hinchas del Millonario apenas comenzó a replicarse en redes sociales.

Tweet placeholder

“Miralo a Casquinho, ya tiene más goles en 2026 que Driussi, Salas y Colidio juntos”, escribió uno de ellos en X, haciendo referencia a la sequía goleadora de los delanteros del actual plantel de River en las tres jornadas que se llevan disputadas del Torneo Apertura 2026.

Como en sus mejores años, Casco llegó al fondo por banda izquierda a disputar una pelota que Marlon Torres cubrió exigido para luego jugar atrás con su arquero. Jorge Soto falló en su intento de despeje y el argentino, que no se había desatendido de la jugada, capturó la pelota para luego definir por sobre el cuerpo de un arquero muy adelantado y abrir el marcador. “Si es de River, es bueno”, replicaron varios hinchas al comentario que Faryd Mondragón hizo en la transmisión.

Publicidad

Publicidad

“La felicidad que me da ver que le está yendo más que bien es terrible. Te amo, Milton”, le expresó otro fanático del Millonario. “Se me pone la piel de gallina al ver lo feliz que está. Se merece toda la felicidad del mundo. Te amo y nunca me harán olvidarte”, manifestó uno más en la misma línea. “Todavía sigo sin saber si es zurdo o derecho. Qué pedazo de crack”, destacó otro más.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

El mensaje con el que River despidió a Casco

Cuando se hizo oficial la salida de varios históricos del plantel de River en diciembre del año pasado, desde el club se despidió con un mensaje especial a cada uno de ellos en redes sociales. “Después de más de diez años ininterrumpidos vistiendo nuestra camiseta y de haber conquistado 11 títulos, termina una etapa histórica. ¡Gracias, Milton!”, fueron las palabras para Casco.

ver también Pablo Solari destacó a un ex River como el jugador con más técnica que vio: “Es muy talentoso”

El acuerdo de Casco con Atlético Nacional

Milton Casco llegó a Atlético Nacional como jugador libre tras finalizar su contrato con River el 31 de diciembre y firmó su nuevo vínculo con el equipo colombiano hasta finales de 2026. El lateral izquierdo fue titular en los dos primeros partidos oficiales de la temporada para el Verdolaga, marcó un gol y recibió una tarjeta amarilla.

Data clave

Milton Casco anotó su primer gol oficial con Atlético Nacional en su segundo partido.

anotó su primer gol oficial con Atlético Nacional en su segundo partido. [ Finales de 2026 es la fecha hasta la que firmó contrato tras llegar como jugador libre.

es la fecha hasta la que firmó contrato tras llegar como jugador libre. 11 títulos conquistó el lateral durante sus más de diez años vistiendo la camiseta de River.

Publicidad