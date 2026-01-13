River se vio obligado a barajar y dar de nuevo en su búsqueda de refuerzos ofensivos en el presente mercado de pases, producto de las negativas de Santino Andino, que ya acordó su incorporación al Panathinaikos de Grecia; y Maher Carrizo, que también prefirió esperar a que aparezcan ofrecimientos desde Europa.

Al Millonario no le quedó más opción que activar nuevas opciones tras desperdiciar mucho tiempo en las gestiones con dos futbolistas que finalmente no llegarán al club y según pudo saber Bolavip reactivó los contactos con Benfica para intentar reestablecer las negociaciones con Gianluca Prestianni, dispuestos a modificar las condiciones que habían llevado a una negativa rotunda del club portugués.

El nuevo plan de River sería hacer una oferta cercana a los seis millones de dólares para hacerse del 50mpor ciento de la ficha del jugador que, a diferencia de lo que sucedió con Andino y Carrizo, sí está dispuesto a hacer fuerza para que se concrete la operación. Además, asumiría el compromiso de comprar el porcentaje restante en un plazo futuro.

Aunque habrá que esperar a que Benfica haga llegar una respuesta sobre la nueva propuesta que se acerca mucho más a sus pretensiones de recuperar los 9 millones de euros invertidos en su fichaje desde Vélez, desde el entorno del jugador confían en que la historia podría tener un desenlace positivo.

Prestianni sí quiere jugar en River y desde el club harán el esfuerzo necesario para que así sea. (Getty).

Prestianni quiere sumar rodaje para pelear por un lugar en el Mundial

Entre las razones que encuentra el jugador para desear que se concrete su salida rumbo a River tiene mucho pese el hecho de entender que necesita tener mucho más protagonismo del que tiene actualmente en Benfica para estar en condiciones de pelear por meterse a la nómina de futbolistas que disputarán con la Selección Argentina el Mundial de 2026.

Un mes después de destacarse en el último Mundial Sub 20 con el equipo que dirigió Diego Placente y se quedó con el subcampeonato, Prestianni recibió su primer llamado a la mayor de parte de Lionel Scaloni y pudo hacer su debut absoluto en el duelo disputado ante Angola el pasado 14 de noviembre.

Ese llamado le dio al jugador la certeza de ser seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Selección y lo convenció de no resignarse a tener un rol secundario con tal de mantenerse en el fútbol europeo, pues su prioridad de aquí a seis meses es poder disputar su primera Copa del Mundo de mayores.

