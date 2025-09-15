Es tendencia:
Los hinchas de Talleres perdieron la paciencia: liquidaron a un ex Boca, a un ex River y a Carlos Tévez

El combinado cordobés pelea por mantener la categoría y sus seguidores protagonizaron fuertes reacciones tras el empate ante Tigre.

Por Agustín Vetere

Carlos Tévez, entrenador de Talleres.
Carlos Tévez, entrenador de Talleres.

En el cierre de la octava jornada del Torneo Clausura 2025, Talleres cosechó un incómodo empate ante Tigre en el Estadio José Dellagiovanna. Aunque los de Carlos Tévez lograron llevarse un punto de la visita a Victoria, necesitan sumar con mayor frecuencia para evitar una catástrofe.

Es que el mal rendimiento de los cordobeses en el Torneo Apertura y flojo arranque en el certamen actual los posicionan en la parte baja de la tabla anual. Allí, quién termine último al cabo de la fase regular del Clausura perderá la categoría.

Es por eso que el empate tuvo gusto a poco para la T. Ahora, Talleres se encuentra en el 28° lugar con apenas 19 unidades acumuladas, apenas una por encima de San Martín de San Juan y Aldosivi, por lo que están en serio peligro de descenso.

En ese contexto, los hinchas del combinado cordobés estallaron en redes sociales por el rendimiento del equipo. Sin embargo, muchas de las críticas estuvieron dirigidas hacia Tévez, que le dio a su plantel 4 días libres en la previa de este partido y, este lunes, también descansaron antes de preparar el próximo trámite.

Pero los nombres propios no se detuvieron en el DT. Es que también hubo fuertes críticas dirigidas mayormente a Bebelo Reynoso, el exjugador de Boca Juniors, y Federico Girotti, con pasado en River Plate.

Así está la tabla anual

POSICIÓNEQUIPOPUNTOSJUGADOSGOLESDIF. GOLGEP
24Gimnasia262415:26-117512
25Atl. Tucumán252425:29-47413
26Sarmiento242318:28-104127
27Godoy Cruz242415:28-134128
28Talleres192414:23-931011
29San Martín182410:25-154614
30Aldosivi182419:38-194614
Agustín Vetere
Agustín Vetere

