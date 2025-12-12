Es tendencia:
Federico Girotti, el ex River que podría llegar a Alianza Lima, verdugo de Boca en 2025

El atacante de 26 años juega en Talleres, pero podría pasar a un grande del fútbol sudamericano que pretende comprar el 50% de su pase.

Por Lautaro Toschi

Federico Girotti
© GettyFederico Girotti

Se acerca fin de año, muchas ligas ya se terminaron y otras se están por terminar. Por tal motivo, es habitual que empiecen a darse traspasos importantes. En esta oportunidad, Alianza Lima pretende a Federico Girotti, el atacante formado en River que se encuentra en Talleres de Córdoba.

Según informó Germán García Grova, el elenco peruano ofertaría por el 50% del pase del atacante. Resta saber qué decisión tomará el conjunto cordobés, aunque todo indica que si la oferta es buena no pondrían palos en la rueda. Cabe destacar que Girotti disputó 37 partidos en este 2025 en los que apenas convirtió cuatro tantos y brindó dos asistencias.

Alianza Lima jugará la Libertadores

Al igual que en 2025, Alianza Lima disputará la Copa Libertadores desde las fases previas. De hecho, este año hizo historia al eliminar a Boca en la Fase 2 por penales. En este 2026 también deberá ganarse su plaza en la fase de grupos mediante la misma vía. Cabe destacar que en 2025 logró hacerlo, aunque finalmente quedó eliminado en fase de grupos, pero al ser tercero en su zona terminó disputando la Copa Sudamericana.

La carrera de Federico Girotti

Girotti se formó en River y debutó en Primera en 2020 de la mano de Marcelo Gallardo. En un comienzo se destacó, pero luego bajó su rendimiento y algunas actitudes ajenas al fútbol no gustaron mucho, por eso se marchó a Talleres en 2022. Un año más tarde visitó la camiseta de San Lorenzo y en 2024 volvió a la T, pero no logró reencontrarse con su mejor versión.

Federico Girotti. (Foto: Getty).

Federico Girotti. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • Alianza Lima ofertaría por el 50% del pase del atacante Federico Girotti.
  • El jugador de Talleres disputó 37 partidos y convirtió cuatro goles en 2025.
  • El equipo peruano competirá en la Copa Libertadores 2026 desde las fases previas.
