Fue campeón con River y avisó que no le diría que no a Boca si lo llama Riquelme: “Esto es un trabajo”

En un mercado de pases donde la barrera entre los eternos rivales pareció desdibujarse con la novela de Sebastián Villa y su coqueteo con River, el colombiano no fue el único en agitar ese rubro. Es que desde el extranjero quien rompió con el manual y siguió la misma línea, pero esta vez con un guiño hacia Boca, fue Federico Girotti.

Sí, el delantero formado en el Millonario y partícipe del ciclo de Marcelo Gallardo, lanzó una declaración que retumbó con fuerza: no le cerró la puerta a un llamado de Juan Román Riquelme. “Es complicado, me ponés en un compromiso, pero sí“, soltó el atacante de 26 años, en diálogo con DSports, días más tarde de arreglar su llegada a Alianza Lima de Perú.

La justificación de Girotti ante un potencial llamado del Xeneize se basó en una realidad: el fútbol como medio de vida. “Creo que no hay que decirle que no a ningún equipo. Por más que tenga mi pasado en River, esto es un trabajo“, sentenció el cordobés. Si bien aclaró que la situación requeriría “una vuelta de rosca“, su postura fue tajante: “No hay que decirle que no a nadie“.

Federico Girotti durante su paso por River (Getty Images).

El reciente repaso de Girotti a su paso por River

Esta apertura hacia el clásico rival contrasta con su historia reciente. Girotti disputó 48 partidos en Núñez, donde tuvo el privilegio de levantar cuatro títulos y hasta gritó un gol en un Superclásico en La Bombonera. Un combo que haría aún más impensada una hipotética llegada a Boca.

Más allá del coqueteo con la vereda de enfrente, días atrás, Girotti también se tomó un tiempo para analizar su salida de River, reconociendo que debió lidiar con varios obstáculos pese a prometedora irrupción en 2021. “Tuve la mala suerte de que Julián explotó y me fui quedando sin lugar“, reconoció con honestidad.

Además, reconoció que al factor Araña se le sumó la competencia interna con nombres de peso como Matías Suárez y la llegada de Braian Romero, lo que terminó empujándolo hacia la puerta de salida en busca de minutos, primero en Talleres y luego en San Lorenzo. Hoy, años más tarde, admite: “Quizás me arrepiento de haber hecho algunas cosas en River“. No obstante, nada lo lleva a descartar vestir la camiseta de la vereda opuesta.

