El picante cruce entre Martínez Quarta y Girotti en el duelo entre River y Talleres que no se vio en la transmisión: “Canchero”

El fútbol argentino es duro y no solamente desde el punto de vista físico y de lo parejo que es, sino también en lo que respecta al comportamiento de los jugadores. Peleas, agarrones en las previas de las pelotas paradas, reclamos injustificados al árbitro, cuestionamientos permanentes entre los jugadores y varias situaciones más de este estilo que hacen difícil de ver los partidos por la falta de fluidez. El pasado sábado, River superó a Talleres en Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura y hubo polémica entre dos ex compañeros.

Federico Girotti se formó en River, pero no permaneció mucho tiempo en el club antes de marcharse a Talleres. Luego de un breve paso por San Lorenzo, regresó al conjunto cordobés y allí se desempeña desde hace casi dos años. El pasado sábado, el atacante, tuvo un fuerte cruce con Lucas Martínez Quarta, con quien compartió plantel antes de la partida del Chino a Fiorentina.

Picante cruce entre Girotti y Martínez Quarta

Las cámaras de ESPN tomaron un fuerte cruce en el área entre el delantero y el marcador central. Primero se agarraron, luego se soltaron, pero Martínez Quarta le reclamó al árbitro por la jugada y Girotti no lo tomó nada bien y lo increpó: “¿Qué te pasa? Andate a la mier…, muerto. Canchero de mier…, canchero de mier…”. Por su parte, el Chino no se quedó atrás, lo enfrentó y le dijo: “¿Qué te pasa, bobo?”.

Girotti y Martínez Quarta fueron compañeros en River

Si bien Lucas Martínez Quarta es categoría 96 y Federico Girotti es 99, ambos se formaron en River y se conocen desde adolescentes. El marcador central dio el salto a Primera antes y en cuanto lo hizo el atacante, el Chino ya estaba consolidado.

Eso fue allá por el año 2019, pero cuando Girotti empezó a tener mayor participación fue en 2020, cuando el fútbol regresó tras el parate de pandemia y justo en ese entonces el Chino emigró a la Fiorentina.

