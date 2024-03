Hace un tiempo, Nicolás Tagliafico dejó en claro que todavía no es tiempo de pensar en su retorno a Independiente. Ni siquiera a Banfield. Desea seguir en Europa, además de continuar cosechando alegrías con la Selección Argentina. “No quiero ilusionar a nadie, quiero disfrutar el año a año, seguir compitiendo por mucho tiempo más”, aseveró en DSports Radio. Pero no es el único relacionado al Rojo.

Muchos hinchas podrían pensar que estamos hablando de Dibu Martínez, que según su progenitor tiene la intención de regresar al club que lo albergó durante su camino por las Divisiones Inferiores. Pero en este caso, el que se refirió a un retorno al fútbol argentino, y jugar en el club de sus amores, fue Matías Soulé, el habilidoso mediocampista ofensivo que tiene la Selección Argentina Sub-23.

El futbolista que pertenece a Juventus y se encuentra a préstamo en Frosinone dejó en claro que su deseo es poder jugar en el cuadro de Avellaneda. “Soy hincha de Independiente, me gustaría jugar ahí”, esbozó en la misma emisora con la que había dialogado el lateral izquierdo oriundo de Rafael Calzada. Pero no quedó allí.

A la hora de referirse al momento en el que pegaría la vuelta desde Europa y así darse el gusto de defender la camiseta de Independiente, el marplatense sostuvo que “me gustaría volver en una edad que esté bien y pueda jugar”. Claramente, los hinchas deberán esperar para verlo tirando paredes y festejando goles en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, pero la ilusión y la esperanza no se esfuma.

Matías Soulé presiona para estar en los Juegos Olímpicos

El futbolista de la Selección Argentina Sub-23 anhela poder disputar el certamen en París, pero en la entrevista que le brindó a DSports Radio sostuvo que no depende de él: “Son un sueño los Juegos Olímpicos. También tuve la suerte de estar en el Mundial. Tanto en mi club como acá demuestro que quiero estar. Trataremos de ir, aunque sé que también se van a sumar tres mayores. Todavía no hablé con Juventus (club dueño de su ficha). No sé si voy a volver al club o no. Lo estoy hablando con mi representante pero todavía no toqué el tema. Cuando llegue el momento voy a hacerlo para que me dejen ir”, expresó.

¿Qué amistosos disputará la Selección Argentina Sub 23?

El equipo que conduce Javier Mascherano disputará dos partidos amistosos de preparación ante México, en condición de visitante. El primero de ellos será este viernes 22, desde las 23.00, en Mazatlán. El segundo el lunes 25, en Puebla.