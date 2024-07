Este viernes 26 de julio se dará la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024, en que competirán más de 10 mil deportistas en 329 eventos distribuidos en 48 disciplinas. Sin embargo, hay dos deportes en sí que comenzarán de manera anticipada dos días antes, este miércoles 24 de julio: el fútbol y el rugby seven.

En este contexto, la Selección Argentina sub 23 será la encargada de inaugurar el certamen olímpico enfrentando a su par de Marruecos en el grupo B. En paralelo, también lo harán España y Uzbekistán por el grupo C. Ambos partidos se disputarán este miércoles a las 10:00 (horario de Argentina), poco más de 48 horas antes de la ceremonia de apertura de los JJ. OO.

¿Por qué el fútbol empieza antes que el resto de las competencias de los Juegos Olímpicos?

Teniendo en cuenta que es un torneo de los más largos de los JJ. OO., tanto el fútbol como el rugby seven deben comenzar con antelación para que puedan culminar los campeonatos antes que finalice la cita olímpica en general. El cierre de París 2024 será el 11 de agosto y el torneo de fútbol, comenzando dos días antes del resto de los Juegos, tendrá su fin el 9 de agosto.

¿Cuándo y dónde juega Argentina en el debut olímpico?

El equipo comandado por Javier Mascherano tendrá su estreno en París 2024 ante Marruecos en Saint-Ettiene este miércoles a las 10:00 de Argentina, en el estadio Geoffroy-Guichard del equipo homónimo de la ciudad. Luego, el sábado 27 de julio enfrentará a Iraq en la segunda fecha y cerrará el grupo B ante Ucrania el martes 30. Ambos partidos serán en el estadio de Lyon.

Grupos y equipos participantes de los Juegos Olímpicos París 2024

Grupo A: Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Guinea

Grupo B: Argentina, Marruecos, Ucrania e Irak

Grupo C: España, Egipto, República Dominicana y Uzbekistán

Grupo D: Paraguay, Mali, Israel y Japón

Las fechas de la Selección Argentina en los JJ. OO.

Miércoles 24/7 a las 10 vs. Marruecos, en Saint Etienne.

Sábado 27/7 a las 10 vs. Irak, en Lyon.

Martes 30/7 a las 12 vs. Ucrania, en Lyon.

Viernes 2/8 a las 10, 12, 14 o 16, posibles cuartos de final.

Lunes 5/8 a las 13 o 16, posibles semifinales.

Viernes 9/8 a las 13, posible final, en París.

Todos los convocados de la Selección Argentina para París 2024