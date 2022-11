El DT del astro argentino en su primera temporada en el PSG le dijo a Bolavip que no sería nada loco que la Pulga llegue al fútbol argentino, ya que "las cosas a veces son impredecibles".

Más allá del mal año que tuvieron Messi y el PSG durante la temporada 2021/22, el 10 de la Selección Argentina generó un vínculo con Mauricio Pochettino, entrenador de aquel equipo, ya que comparten varios puntos en común entre los que se destaca su fanatismo por Newell's. Equipo que sueña con ver a la Pulga con su camiseta alguna vez.

Un deseo que si bien parece muy lejano, según la palabra del entrenador, no sería tan imposible como se cree ya que Messi podría jugar tranquilamente en el club de sus amores: "Las cosas a veces son impredecibles. Yo nunca me imaginé verlo con otra camiseta que no fuera la del Barcelona, ¿no? Y pasó…eso pasó", soltó Pochettino en exclusiva para Bolavip desde Qatar.

Además, el ex DT del PSG comentó que "es difícil" adivinar lo que pueda decidir el capitán de la Selección Argentina siempre y cuando "sea lo que lo haga feliz". Un sentimiento que, según su pensamiento, "es lo más importante" para los futbolistas y que lo valoran "cuando toca perder".

Sumado a esto, Mauricio Pochettino se puso en el rol de hincha y le confesó a Bolavip lo que sería ver a la pulga en Rosario: "Me acuerdo cuando llegó Maradona que me tocó estar ahí fue algo nunca visto. Imaginate si Leo Messi puede volver a jugar…que se ponga la de Newell’s, la de la Lepra…lo que sería, ¿no? ¡Ni quiero pensarlo!".

El análisis de Pochettino para Bolavip sobre un posible cruce con Francia

Saliendo de Newell's y centrándose en la actualidad de Messi y la Selección Argentina en la Copa Mundial de Qatar, Pochettino analizó lo que podría ser un cruce en octavos con Francia y no fue nada optimista: "Para mí tiene de las mejores plantillas que puede presentar un país en una Copa del Mundo".

Un pensamiento que lo lleva a pensar que sería muy difícil para la Selección ya que "Francia "tiene mucha pegada, que tiene jugadores muy determinantes, una línea defensiva fuerte físicamente, más allá de la cantidad de bajas que tiene, parece que no se…que es una cantera inagotable de jugadores que pueden suplir unos a otros".