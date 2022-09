El Mundial se acerca y las selecciones tuvieron la oportunidad de sumar minutos importantes en la fecha FIFA, la última antes del inicio del certamen en Qatar. Una de las grandes decepciones del fin de semana fue Francia: con el riesgo de descender en la Nations League, cayó este domingo contra Dinamarca por 2 a 0 y no pudo revalidar lo bueno que hizo ante Austria el pasado jueves.

Contra los austríacos, Kylian Mbappé se lució con un golazo y sus declaraciones post-partido encendieron la polémica. "Tengo más libertad en la Selección que en PSG. Juego de forma distinta, me piden que haga cosas diferentes. El DT sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija defensas y puedo ir al espacio. En París es distinto, eso no existe y me piden que sea yo el centrodelantero", señaló el astro francés.

A pocos días del análisis y la crítica que realizó la "Tortuga", fue Lionel Messi quien rompió el silencio para hablar de lo que sucede en el PSG desde lo futbolístico. Lejos de echarle leña al fuego, el capitán de la Selección Argentina se deshizo en elogios para Mbappé por el buen inicio de temporada tanto en Ligue 1 como en Champions League.

"Kylian es un jugador diferente, una bestia que en el uno contra uno es muy fuerte, que va al espacio, es rapidísimo, tiene mucho gol, es un jugador muy completo y ya lleva años demostrándolo, y en los próximos años estará entre los mejores, seguro", se animó a afirmar Leo en diálogo con la leyenda Hristo Stoichkov para TUDN. Una muestra de humildad y de positividad para las nuevas generaciones en el deporte rey.