Polémica en puerta: el llamativo voto de Messi para el premio The Best

Este lunes se llevó a cabo la ceremonia de The Best, organizada por la FIFA, en la cual se entregaron diversos premios correspondientes a la temporada 2021. A pesar de haberse llevado el Balón de Oro el pasado 29 de noviembre, Lionel Messi no pudo hacerse de su segundo galardón y Robert Lewandowski lo superó en las votaciones dentro de la terna que integraban junto a Mohamed Salah. El polaco logró retener el reconocimiento por año consecutivo.

El histórico año que vivió la Pulga de la mano del Barcelona, el PSG y la Selección Argentina aún así fue valorado por la casa madre del fútbol. Messi fue el único jugador sudamericano en haber ingresado al XI ideal de FIFPro y la figura del Paris Saint-Germain estuvo presente en la gala de manera virtual, con motivo de su nominación para el premio al mejor jugador del mundo. Luego de la consagración del delantero del Bayern Múnich, se dieron a conocer las votaciones de todos los participantes y más de uno posó sus ojos en la elección del "10" de la Albiceleste.

Los capitanes de todas las selecciones FIFA emitieron tres votos con distintos puntajes; al primero se le otorgaban 5 unidades, al segundo 3 y al tercero, uno. Para la gala celebrada en Zúrich, Suiza, Lionel Messi se decantó por Karim Benzemá para abrir el último lugar de su podio y continuó con otro francés, Kylian Mbappe. Sin embargo, la sorpresa fue el primer puesto: Leo eligió a Neymar como el mejor futbolista del mundo en el 2021, acción que solo repitió su colega Thiago Silva para Brasil.

En redes sociales se despertó la polémica al ver que la figura del PSG no puso a Robert Lewandowski entre sus preferencias, luego de haber expresado un sentido mensaje arriba del escenario en la última gala del Balón de Oro para pedir que se le reconociera al polaco su excepcional 2020. Pasados los meses, el argentino dejó afuera de su lista al atacante del Bayern y la gente tampoco dejó pasar desapercibido el detalle tras conocerse las votaciones.