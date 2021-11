Lionel Messi despierta pasiones en todo el mundo pero es argentino y por eso la liga local lo siente como propio. Surgido en Newell's, el capitán de la Selección Argentina siempre manifestó su cariño por el fútbol de su país, a pesar de que no llegó a debutar en Primera División aquí.

Ya se sabe que Leo tiene una extensa colección de camisetas en su casa, pero ahora sumó una más. Un club argentino le envió su casaca al "10" y se logró la foto que todos sus hinchas estaban esperando: Messi ya tiene la titular de Unión de Santa Fe.

¿Cómo se gestó el regalo para Lionel? Claudio Gugnali, asistente técnico de Alejandro Sabella en el Mundial de Brasil 2014 y exDT del Tatengue, visitó a Messi en París. Leo lo recibió y ahí se dio la entrega de la camiseta. Gugnali estuvo acompañado por Leonardo Simonutti, presidente de la Agrupación "Triunfo Tatengue".

Por otro lado, se confirmó que Messi no estará en el compromiso de este sábado entre el PSG y el Bordeaux, por la Ligue 1. "No estará disponible", avisó Mauricio Pochettino en conferencia. Pero sí se sabe que Leo estará en la fecha FIFA con la Selección, aunque no se confirmó si podrá jugar o no.