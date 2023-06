Tras dos temporadas, en las que ganó dos Ligue One y una Supercopa de Francia, Lionel Messi decidió no renovar su contrato e irse del Paris Saint Germain con el pase en su poder, para seguir en su carrera en el Inter Miami, donde firmará por tres años.

En estos dos años, el delantero argentino no la pasó para nada bien, y en diálogo con Sport y Mundo Deportivo declaró que “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole”.

Referido a este comentario de Messi, Ander Herrera, mediocampista español que jugó en el PSG junto al capitán de la Selección Argentina en su primera temporada, en el Líbero VS de TyC Sports, explicó los motivos de por qué no la pasó para nada bien.

“Hay tanta obsesión con la Champions en París, que hagas lo que hagas, si no ganas la Champions es un desastre, y eso es lo que yo no veo justo. Estuvimos muy cerca de ganarla en mi primer año, jugamos la final contra el Bayern y la perdimos, pero para mí hay una exigencia y una obligación desmedida por ser campeones de Europa que no le conviene al futbolista, parece que siempre falta algo, que nunca hay felicidad total”, confesó.