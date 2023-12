La historia de la llegada de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos sigue teniendo detalles sin contar, y luego de que se anunciara un nuevo premio para el jugador argentino, se reveló el plan de David Beckham que involucró la importancia de Antonela Roccuzzo para convencer al jugador argentino de firmar con Inter Miami.

¡David es un genio! Leo Messi venía de ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina y ya lo había conseguido todo a nivel de clubes y selección, así que era el momento perfecto para salir de la constante presión del fútbol europeo. Sobre todo, cuando no la estaba pasando nada bien en el París Saint-Germain. El mismo ’10’ argentino lo confesó.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí (Francia) lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos”, le confesó Messi a los diarios Sport y Mundo Deportivo el 7 de junio de 2023 sobre su decisión de jugar en Inter Miami.

El escenario no podía ser mejor para que David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas convencieran a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol para vestirse de rosa y llevar la camiseta número 10 del Inter Miami. Pero no iba a ser fácil porque el FC Barcelona y una buena cantidad de millones de euros provenientes de Arabia Saudita se interponían en el camino. Así que el exjugador inglés apostó a lo familiar y por supuesto que el nombre de Antonela Roccuzzo dijo presente.

Beckham venía de ser campeón con Real Madrid en la LaLiga de la temporada 2006-07 cuando decidió ir a Estados Unidos y jugar la MLS con Los Angeles Galaxy. Esta experiencia que vivió David como jugador y a nivel familiar, fue la parte central del plan que utilizó para convencer a Lionel Messi de ser nuevo jugador de Inter Miami. La importancia de Antonela en la vida de Leo sería fundamental.

Así Beckham usó a Antonela para convencer a Messi de ir a Inter Miami

Leo Messi fue elegido como el Atleta del Año 2023 por la Revista Times, de USA, y en el artículo que anunció el premio se reveló que David Beckham y Jorge Mas usaron la importancia de la familia del jugador argentino para convencerlo que Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, disfrutarían vivir en la Florida. “Le expliqué (a Messi) que, como familia, los seis años que pasamos en Los Ángeles fueron los mejores seis años que tuvimos. La gente nos recibió con los brazos abiertos, no sólo en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos”, le dijo Beckham a la Revista Times.

Los cuatro premios que ganó Lionel Messi desde que llegó a Inter Miami

No solo fue elegido como Atleta del Año por una de las revistas más prestigiosas de todo Estados Unidos. Desde que se convirtió en jugador de Inter Miami a partir del 15 de julio de 2023, Lionel Messi ya suma cuatro premios: Mejor Jugador y Goleador de la Leagues Cup 2023 tras anotar 10 goles en 7 partidos, el octavo Balón de Oro de la Revista France Football y la distinción de ser el Atleta del Año para a Revista Times. ¡Qué fichaje hizo David Beckham!