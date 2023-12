El balance de lo hecho por Lionel Messi en su primera temporada con Inter Miami va más allá de las canchas y nadie mejor para revelar su impacto que uno de los dueños del equipo junto a los hermanos Jorge y José Mas. David Beckham volvió a elogiar al jugador argentino al confesar lo que nunca deja de hacer desde el día uno en el equipo norteamericano.

La llegada de Leo Messi a Inter Miami requirió de un plan maestro que empezó en el 2019. Beckham reveló en el podcast ‘Stick to Football’ (Quédate con el Fútbol) lo que tuvo que hacer para empezar a dejarle en claro a Jorge Messi, padre del jugador argentino, el deseo de poder contar con la magia de su hijo en el equipo de la Florida.

“Me colé en el hotel del padre de Messi hace unos cuatro años en Barcelona para reunirme con él. Obviamente en ese momento no estábamos listos para traerlo y él no estaba listo para venir, pero le dije a su papá: ‘Queremos a tu hijo. Lo queremos en Miami, cuando esté listo’. Continuamos la conversación con mis socios Jorge y José Mas y trabajamos en ello durante unos cuatro años”, confesó David Beckham en el podcast ‘Quédate con el Fútbol’ y su sueño se iba hacer realidad.

Inter Miami anunció el 15 de julio de 2023 que habían firmado a Lionel Messi por tres años y un salario anual de más de $20.4 millones de dólares. Desde ese momento, Beckham no deja de sorprenderse por el profesionalismo del jugador argentino y decidió llegar a las instalaciones del equipo a las 7:00 A.M. solo para ver entrenar a Leo.

Messi ganó el premio al Mejor Atleta de Año 2023 según la Revista Times. El portal de este medio norteamericano recopiló una serie de testimonios para relatar el impacto de la llegada de Leo a Inter Miami y entre estos aparecieron las palabras de Beckham que revelaron lo que el jugador argentino nunca deja de hacer desde que es futbolista del equipo rosa.

Beckham lo reveló: Lo que Messi nunca deja de hacer en Inter Miami

A pesar de tener 36 años y poder darse el lujo de tener ciertos privilegios por su palmarés, Lionel Messi le demostró a David Beckham porque es un profesional en todo el sentido de la palabra. “Desde el primer día, Leo llega temprano y se marcha más tarde que cualquier otro jugador. Es el jugador más profesional de nuestro equipo”, reveló el exjugador inglés en unas declaraciones publicadas por la Revista Times.

Lo que le pasa a Messi si llega tarde a un entrenamiento de Inter Miami

Bajo la misma premisa de David Beckham en la que resaltó el profesionalismo de Leo Messi, el capitán de Inter Miami y la Selección Argentina no dudó en responderle a Migue Granados, humorista argentino, si puede llegar a la hora que quiera a los entrenamientos del equipo norteamericano. “¡No! Hay multa, todo. No pasa por la multa sino por el hecho de quedar mal con el grupo”, afirmó Lionel el 21 de septiembre de 2023.