En el DRV PNK Stadium, el Inter Miami recibe a Houston Dynamo, en el marco de la final de la US Open Cup, con el objetivo de lograr el segundo título de su historia, y el primero en competencias locales, luego de lo que fue la obtención de la Leagues Cup, meses atrás.

Para este encuentro, la principal duda del Tata Martino, entrenador de las Garzas, era la presencia de Lionel Messi, quien arrastraba una molestia física que lo tuvo a maltraer en la Selección Argentina, y que lo dejó afuera del clásico ante Orlando City, que finalizó en empate 1 a 1.

Finalmente, tras no entrenar a la par del grupo en la última práctica, Martino decidió que Messi no forme parte de la convocatoria, por lo que no estará ni siquiera en el banco de los suplentes. “Esta noche no estará Messi. La Cabra no se vestirá para la Final”, confirmó la cuenta oficial de la US Open Cup.

Además de Messi, tampoco estará Jordi Alba, quien al igual que el argentino, salió lesionado contra Toronto FC y no entró al estadio junto al plantel, mientras que Sergio Busquets si será titular, luego de ser resguardado en el clásico contra Orlando para llegar a este encuentro.

El equipo de Inter Miami

Callender; Yedlin, Kryvtsov, Miller, Noah Allen; Busquets, Cremaschi, Gómez; Farías, Leo Campana y Taylor.

Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami

Los encuentros de la Major League Soccer se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV. Por su parte, la final ante Houston Dynamo podrá verse por TyC Sports.