El pasado fin de semana, Lionel Messi escribió una nueva página en su laureada trayectoria como futbolista al guiar al Inter Miami al primer título de su historia, la Leagues Cup 2023, en la que terminó consagrándose frente al Nashville SC.

Inmediatamente todos se jactaron de que no se trataba de un título más para el capitán de la Selección Argentina. Con esa estrella, según la mayoría, Messi alcanzó la cifra de 44 estrellas, superando a su amigo Dani Alves y convirtiéndose en el futbolista con más títulos de la historia en soledad.

No obstante, la polémica no tardó en llegar y diversas versiones indican que la Pulga no habría llegado a su título n° 44, tal como se difundió en los principales medios deportivos, sino que la estrella obtenida ante Nashville SC por penales es la n° 43. ¿Por qué?

Sucede que con este número se le está contabilizando un título extra al “10”, pese a no haber participado de la competición en cuestión.

La Supercopa de España que se llevó a cabo en 2005 no se le debe computar a Messi como una estrella oficial. ¿Cuál es la razón? No fue convocado para ninguno de los dos encuentros que disputó el FC Barcelona ante Betis, motivo suficiente para no tener que colgarle la medalla al astro rosarino.

Teniendo en cuenta este aspecto, Messi habría llegado a su título n° 43 este último fin de semana con Inter Miami y la tabla de conquistas de la Pulga sufriría una pequeña modificación, dejándolo nuevamente a un paso del récord absoluto que posee junto al brasileño Dani Alves.

Igualmente, el argentino tendrá la chance de despejar todo tipo de dudas el próximo 27 de septiembre, cuando dispute una nueva definición, esta vez de la US Open Cup, frente al Houston Dynamo.

El detalle de la polémica por los títulos de Messi:

¿Dónde ver los partidos de Messi en Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi, incluyendo la US Open Cup, se pueden ver en vivo por Apple TV.