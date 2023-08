Este sábado, desde las 22, Lionel Messi visitará con Inter Miami el estadio Geodis Park para enfrentar a Nashville en la final de la Leagues Cup. Para el argentino no solo será la oportunidad de ganar el primer título con el club, sino también la de convertirse en el futbolista con más títulos de la historia igualando a Dani Alves.

El capitán de la Selección Argentina llega, además, como el máximo goleador del torneo habiendo convertido en todas y cada una de sus presentaciones. En total, marcó 9 goles: uno a Cruz Azul, dos a Atlanta United, dos a Orlando City, dos a Dallas, uno a Charlotte y uno a Philadelphia Union.

“Ganar títulos ayuda muchísimo. Sería increíble para mí y para todos los hinchas, incluso para el club que apuesta a seguir creciendo y ser un equipo referente. La gente del Inter viene a alentarnos, a acompañarnos y el estadio siempre estuvo lleno. Es un club muy joven y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos”, señaló Messi en rueda de prensa sobre la final por venir.

Casi en simultáneo, el capitán de la Selección Argentina recibía un insólito desafío en las redes sociales. Emmanuel Giggliotti, quien viene de jugar la serie de octavos de final de la Copa Libertadores con Nacional ante Boca, fue el encargado de lanzarlo al aire.

“Leo Messi, este finde me podés alcanzar”, escribió acompañando una foto en la que posa con la Leagues Cup y la camiseta de León. El delantero argentino conquistó dicho trofeo en 2021, cuando todavía no era considerado oficial por CONCACAF.

¿Qué dijo Messi sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro?

Lionel Messi aseguró que tras coronarse campeón mundial con argentina, ya no hay reconocimiento individual que lo preocupe demasiado conseguir. “Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y te podes imaginar que después de haber conseguido el Mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese y estoy disfrutando de mi momento, y la verdad que no lo pienso. Si llega bien, sino, no pasa nada”, señaló.

¿Cómo ver los partidos de Messi con Inter Miami”

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.