Inter Miami no solo quiere a Jordi Alba: el campeón del mundo que puede sumarse a Messi

La revolución que causó el arribo de Lionel Messi en Inter Miami es total. Venta de camisetas, tickets agotados para su estreno, obras en el estadio y un plantel competitivo. Sí, tanto los dirigentes como la población estadounidense quieren que el mejor jugador del mundo tenga una estadía amigable en su país, y buscan darle todos los gustos.

Así como el cuadro del estado de Florida adquirió a Sergio Busquets y sueña con los arribos de Sergio Ramos y Luis Suárez, también tratan de sumar al gran compinche que Messi tenía en Barcelona: Jordi Alba. Muchos goles del Culé se dieron con el tándem que formaron el 10 y el 18, y ahora podrían reunirse en Miami.

Más allá del posible arribo del ex lateral de Valencia, fue Jorge Mas quien confesó que buscaron a Ángel Di María. El mayor accionista de Inter Miami explicó que “hemos hablado, pero parece que está por fichar por otro equipo“. Sin embargo, no es el único campeón del mundo que pretenden los dueños de The Herons.

Autor del gol más importante de la historia de la Selección de España, el futbolista que quieren en el mediocampo del equipo dirigido por Gerardo Martino es Andrés Iniesta . Tras quedar en libertad de acción en la liga japonesa, donde defendió la camiseta de Vissel Kobe, el oriundo de Fuentealbilla podría recalar en la MLS, según indicó el prestigioso medio europeo RAC1.

De hecho, la búsqueda de Jordi Alba e Iniesta, además del arribo de Sergio Busquets, no es por el simple hecho de que conocen a la Pulga tras su paso por Barcelona, sino porque tienen un objetivo puntual: “Para nosotros era esencial rodear a Messi de jugadores de su nivel. En el vestuario va a ser muy importante. Más aún para los muchachos de la academia”, aseveró Mas en una entrevista con El País.