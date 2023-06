Lionel Messi fue gran protagonista en el inicio de la gira asiática de la Selección Argentina. En apenas un minuto y 19 segundos de juego, el capitán de la Albiceleste anotó su gol más tempranero desde su debut profesional como futbolista, el cual sirvió para abrir el marcador en un parejísimo amistoso contra Australia en Beijing. Sin embargo, previo al inicio del encuentro, la Pulga fue motivo de varios corazones rotos en Barcelona por una curiosa imagen.

Esto se da en un particular contexto, a pocos días de conocerse la decisión de Leo de mudarse de Paris a Florida para jugar con el Inter Miami a partir del próximo semestre. El FC Barcelona también intentó seducir al mejor futbolista del mundo, pero no llegó a presentar un plan concreto desde lo económico para que Messi no volviera a tener inconvenientes en el futuro. Es por eso que el campeón del mundo llevará sus talentos a la Major League Soccer.

Por este motivo, y por su inevitable relación histórica con el Blaugrana, la imagen de Messi que trascendió en la previa al Argentina – Australia dio de qué hablar tras tomar la decisión de no escuchar la propuesta desde Cataluña. La foto la posteó la cuenta oficial de la Albiceleste y en la misma se lo ve a Lionel portando su mate, como lo es habitual, pero con un sticker del escudo del FC Barcelona.

Comentarios del estilo “lleva al Barca en el corazón” fueron los que abundaron en redes sociales, principalmente por parte de los simpatizantes del Blaugrana que aun sienten el dolor por la fallida vuelta de la leyenda. Lo cierto es que Messi no se olvida de sus raíces y se acuerda del Barcelona cada vez que tiene la oportunidad, a pesar de que sus caminos no volvieron a cruzarse.