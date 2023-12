Luis Suárez está muy cerca de llegar a un acuerdo para jugar en Inter Miami por una temporada, según advierten desde Estados Unidos. El uruguayo ya se despide de Gremio, equipo al que ayudó a clasificar a la próxima Copa Libertadores 2024. Su llegada a la MLS no es una más y los propios dirigentes lo saben. Por eso, evalúan cambios respecto a la conformación de los planteles de los equipos.

The Athletic reveló que la MLS “estudiará posibles cambios en las reglas de la plantilla este invierno (es decir, durante enero y febrero cuando la liga esté en pretemporada)”. La llegada de Luis Suárez podría ser importante en la toma de decisiones del torneo estadounidense.

Inter Miami sigue generando impacto gracias al efecto Lionel Messi. Su llegada revolucionó no sólo a esta franquicia sino a toda la liga. Al crack argentino se le sumaron dos estrellas como Sergio Busquets y Jordi Alba. Ahora, con la llegada de Luis Suárez pasarán a ser cuatro estrellas internacionales para un solo equipo de la MLS.

¿Qué cambios estudia la MLS en los planteles de los equipos?

Los cambios que evalúa la liga estadounidense tienen que ver con la cantidad de jugadores designados en los equipos. ¿Qué significa esto? La regla del jugador designado permite que cada club o franquicia de la MLS inscriba hasta tres futbolistas por fuera del tope salarial.

Los dirigentes del torneo evalúan la posibilidad de agregar, al menos, un jugador más como designado para que los clubes puedan seguir sumando estrellas internacionales. Esto ayudaría a los clubes a tener libertad para negociar con ciertas figuras mundiales sin tener que preocuparse por el tope salarial que impone la liga.

A su vez, la MLS también podría evaluar también modificar otras reglas al respecto como el límite de jugadores extranjeros en los equipos o la posibilidad de comprar plazas de extranjeros.

¿Dónde entra Luis Suárez en el posible cambio de reglamento de la MLS?

Tal como adelantó el Miami Herald en las últimas horas, Luis Suárez está cerca de llegar a un acuerdo con Inter Miami por una temporada. Sin embargo, tal como informó el citado medio de Miami y confirmó The Athletic, hay un aspecto que todavía falta resolver sobre el uruguayo y los temas contractuales con esta franquicia.

Este aspecto tiene que ver con la conformación del plantel de Inter Miami para 2024. Todavía no está definido si Luis Suárez ocupará una plaza de jugador designado o no. Las ‘Garzas’ ya tienen tres jugadores designados en el plantel: Lionel Messi, Sergio Busquets y el brasileño Grégore. No obstante, éste último podría no ocupar este lugar si adecúa su contrato dentro del tope salarial.

Por eso, la llegada de Luis Suárez puede ser clave para que la MLS defina finalmente agregar una plaza más de jugador designado a los planteles de los equipos y viceversa. Es que Inter Miami también podría verse beneficiado, ya que, con un posible lugar más libre podría traer a alguna estrella internacional más para que juegue junto a Lionel Messi (siempre y cuando puedan definir el caso Grégore).

Los impactantes números de Luis Suárez en Gremio

El delantero uruguayo de 36 años tuvo un enorme año con Gremio. Lo llevó a meterse en la pelea por el título del Brasileirao en estas últimas fechas. Algunos resultados no acompañaron, pero eso no quita el hecho que, en su regreso a Primera División tras algunos años en el ascenso brasileño, los llevó a la Copa Libertadores 2024.

Suárez se va de Gremio tras marcar 24 goles y 17 asistencias en 52 partidos. Su rendimiento más destacado fue en el Brasileirao donde convirtió 15 tantos y brindó otros 11 pases-gol. Son números envidiables para el fútbol brasileño, pero que ahora los disfrutará Inter Miami.