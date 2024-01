Lionel Messi no estará presente en la ceremonia de los premios FIFA The Best

Lionel Messi tiene la chance de quedarse con su tercer premio a Mejor Jugador de los The Best FIFA Awards, con el que se coronaría como el máximo ganador en la historia del galardón (por el momento comparte la cima con Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski). No obstante, decidió no hacerse presente en Londres, ciudad en donde se llevará a cabo la ceremonia este lunes desde las 20:30 horas CET.

¿Cuáles son los motivos de su ausencia? El principal, de acuerdo a DSports, es que el rosarino prefirió quedarse en los Estados Unidos para continuar con los entrenamientos del Inter Miami bajo el mando de Gerardo Martino, correspondientes a la pretemporada que comenzó el último sábado (a la cual ya se incorporó Luis Suárez).

Y la segunda, que claramente tiene que ver en su determinación de no apersonarse, es que el favorito para ganar es Erling Haaland. El rendimiento del delantero noruego en el periodo que se tiene en cuenta para los The Best fue arrasador. Ganó la Champions League, la Premier League y la FA Cup con el Manchester City, además de haber sido considerado como el mejor jugador de la primera división del fútbol inglés.

En síntesis, Lionel Messi no viajó a la ciudad de Londres para los The Best FIFA Awards con razón de seguir con su puesta a punto en el Inter Miami. De todos modos, es posible que se conecte a través de una llamada telemática, tal como se aplicó en 2021 con todos los protagonistas por la pandemia de Coiv-19.

¿Cuándo comienza a jugar el Inter Miami los amistosos de la pretemporada?

El Inter Miami volvió a los entrenamientos este sábado 13 de enero, aproximadamente una semana antes de su debut en el 2024 con el amistoso que tiene pautado contra la Selección de El Salvador para el viernes 19 de enero. Luego tendrá seis compromisos más.En orden serán: FC Dallas el 23/1, Al Hilal el 29/1, Al Nassr el 1/2, Hong Kong el 4/2, Vissel Kobe el 7/2 y cierra vs. Newell’s el 15/2.

Las competencias que le esperan al Inter Miami en el 2024

El Inter Miami ya se está preparando con el foco puesto en sus dos objetivos principales. Por un lado, a nivel local, la Major League Soccer y por el otro, en el plano internacional, la Copa de Campeones de la Concacaf, a la que le apunta para asegurar su participación en la Copa del Mundo de Clubes del 2025 que se desarrollará en los Estados Unidos.

Además, si se queda con la Concachampios, también jugará la reedición de la Copa Intercontinental, en la cual competirán anualmente los campeones de todas las confederaciones. Del mismo modo, en este 2024 tendrá que afrontar la Copa Interamericana (la disputará por ser campeón de la Leagues Cup contra el campeón de la Concachampions, Copa Libertadores y Copa Sudamericana), la Leagues Cup y la US open Cup ( esta última, por cuestiones de calendario, será disputada por jugadores del segundo equipo).