Una vez más quedó demostrado que están más que felices con la decisión que tomaron. Desde que Lionel Messi se convirtió en jugador de Inter Miami, se puede ver mucho más de lo que hace en Estados Unidos junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro.

A la hora de confesar el amor que le tiene al fútbol, Messi le dejó en claro a Zinedine Zidane lo más importante en su vida: “Disfrutaba desde muy chiquito y amaba jugar a la pelota y en mi cabeza pasaba primero el fútbol y luego lo demás hasta que tuve mi familia, mis hijos. Obviamente eso está por encima de cualquier cosa, pero después, el fútbol es mi vida”. Esto iba a tener mucho que ver con el acompañante de lujo que presumió Antonela.

Frente a la narrativa sin argumentos comprobables que no estarían pasando su mejor momento como pareja, Leo Messi no se contuvo a la hora de reaccionar con un emoji de enamorado al cambio de look que la esposa de David Beckham le patrocinó a Antonela Roccuzzo. Otra prueba más de lo bien que la pasan estaba a punto de llegar.

En el sexto y último capítulo de la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos), Leo confesó que su día a día ahora pasa por lo que tengan que hacer sus hijos. Justamente en una de estas actividades, Antonela presumió a un acompañante de lujo en el rol que estrenó en Inter Miami con una historia en Instagram: “Mama futbolera”.

Los entrenamientos de los hijos de Lionel Messi ya están dando de qué hablar. Una escena del capítulo ‘Un Verano Épico‘, de la serie de Leo en Apple TV, se hizo viral porque Mateo Messi le respondió con resignación a Antonela que le tocaba entrenar. Ahí llegó el video del regañó viral del ’10’ de Inter Miami, quien en buen tono le dio una lección de vida a uno de sus tres hijos con más de un millón de reproducciones en X (Twitter).

El acompañante de lujo que presumió Antonela en la casa de Inter Miami

Llegó una nueva jornada para acompañar a sus hijos a los entrenamientos en la academia de Inter Miami, Antontela Roccuzzo no fue sola y por supuesto que tampoco hizo enojar a Leo con el protagonista de esta historia. Por medio de una historia de Instagram presumió que su acompañante de lujo fue nadie más y nadie menos que Lionel Messi. La foto se hizo viral en 3, 2, 1. Lo cómodos que se sienten en Estados Unidos no tiene nombre.

Lo que piensa David Beckham de Antonela Roccuzzo tras conocer a Leo Messi

Bajo la premisa que pregona Inter Miami sobre ser una familia, David Beckham comparte cada vez más tiempo con Leo Messi fuera de la canchas. Luego de conocer más de cerca al jugador argentino, el exjugador inglés reveló en el podcast ‘Stick to the Football’ (Quédate con el Fútbol) lo que piensa de Antonela Roccuzzo: “Tiene una familia increíble. Su esposa es increíble y los niños son increíbles. En resumen, es una persona común y corriente con un talento increíble“.