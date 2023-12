La idea de Apple TV era mostrar una faceta que muy pocos conocieran de Lionel Messi y lo hicieron a la perfección. En el último capítulo de la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos), se vio como Leo le dio un ‘regaño’ en buen tono a su hijo Mateo por solo querer jugar fútbol. El video se hizo tan viral que llegó a un millón de reproducciones en X (anteriormente Twitter).

El capítulo llamado ‘Un Verano Épico’ empezó mostrando imágenes de cómo se vive una mañana en la casa de la familia Messi. Al capitán de la Selección Argentina no le importa ser uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol, él cumple sus funciones de padre a cabalidad. Primero les preguntó a sus hijos si querían unas tostadas para merendar, luego se las hizo y tuvo paciencia hasta se sentaran a comérselas.

Thiago Messi, el hijo mayor de Leo, no encontraba sus canilleras para ir a entrenar a la Academia de Inter Miami. Antonela Roccuzzo le dijo que las había dejado en el baño y el mismo ’10’ argentino se encargó de recogérselas. El lado íntimo de Lionel como padre también iba a tener un regaño en tono de lección para su otro hijo Mateo.

A la hora de darle la importancia a su familia, Lionel Messi ya le había confesado al mismísimo Zinedine Zidane que es lo más importante en su vida: “Para mí fue un estilo de vida. Tenía claro lo que quería hacer. Disfrutaba desde muy chiquito y amaba jugar a la pelota y en mi cabeza pasaba primero el fútbol y luego lo demás hasta que tuve mi familia, mis hijos. Obviamente eso está por encima de cualquier cosa, pero después, el fútbol es mi vida”.

El día a día de Leo Messi ahora es mucho más tranquilo como jugador de Inter Miami. Incluso, su rutina más allá de los entrenamientos y partidos pasa por lo que tengan que hacer sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. “Hoy prácticamente la rutina nuestra pasa por el día de ellos, por lo que tienen que hacer. Estoy contento de poder tener más tiempo con ellos, disfrutarlos y vivir un día a día normal como cualquier padre”, confesó el jugador argentino en el último capítulo de su serie documental de Apple TV y el regaño viral estaba por llegar.

Video: El ‘regaño’ de un millón de vistas que Messi le hizo a su hijo Mateo

Lionel Messi y Antonela Roccuzo acompañaron a sus hijos a un entrenamiento en la academia de Inter Miami y una pregunta de la esposa de Leo iba dar el puntapié inicial para el ‘regaño’ viral. “¿Qué vas a hacer Matu, vas a entrenar?”, le preguntó Antonela a Mateo Messi, quien en un tono de resignación respondió lo siguiente: “Sí, si es obligatorio”. Aquí llegó la lección de Lionel para su hijo: “No podés venir solo a jugar, tenés que entrenar para jugar”.

¿Messi quiere que sus hijos Thiago, Mateo y Ciro sean futbolistas profesionales?

“Por un lado me encantaría que les guste el fútbol y que continúen. Por el otro lado, sé que es un deporte muy difícil, que no todo el mundo tiene la posibilidad y la suerte de ser profesional, que depende de muchísimas cosas, que se tienen que hacer sacrificios. Y por otro lado también tienen el peso de ‘ser hijo de…’ y que todo el tiempo, constantemente, los van a estar comparando, buscando similitudes con su papá. Pero, en ese sentido, creo que ellos están desde chiquitos preparados, saben separar, aunque no debe ser fácil”, sostuvo Leo Messi en el sexto capítulo de la serie ‘Messi llega a Estados Unidos’, de Apple TV.