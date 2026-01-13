Es tendencia:
Neymar: “Messi vendría en semifinales”

El crack brasileño sigue de cerca la acción del Mundial de Naciones de la Kings League que se celebra en su país.

Por Lautaro Toschi

Neymar y Messi en la final de la Copa América 2021
© GettyNeymar y Messi en la final de la Copa América 2021

El Mundial de Naciones de la Kings League se lleva a cabo en Brasil. Neymar, que es presidente del equipo Furia -que compite en la liga brasileña de este formato que mezcla al fútbol con el mundo del streaming- dijo presente en último duelo de su país y se refirió a la posibilidad de ver a Lionel Messi disputando este certamen.

En plena transmisión en vivo, Neymar dialogaba con el creador de contenido Cris Guedes y le confirmó que el propio Lionel Messi lo llamó para sumarse al evento en semifinales: “Messi vendría en semifinales”. Inmediatamente, quienes compartían espacio con Ney se sorprendieron y le repreguntaron: “¿Messi?”, a lo que el jugador de Santos afirmó.

Al ser consultado por las personas que estaban en su cabina, el crack brasileño dijo: “Me escribió él, y me dijo si podía venir. Yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena“. Cabe destacar que tanto Brasil sigue en competencia, pero que Argentina ya cayó.

Los resultados de Brasil y Argentina

El pasado lunes, Brasil derrotó por 7 a 1 a Arabia Saudita y se metió en los cuartos de final del Mundial de Naciones de la Kings League. Por su parte, Argentina jugó ante Francia y perdió por 7 a 5, por lo que quedó eliminado del Mundial. Más allá de eso, no impediría que Lionel Messi se haga presente en el evento que tendrá al estadio de Palmeiras como recinto de la gran final.

Neymar y Messi, una amistad histórica

La confesión de Messi sobre cuál es su trago alcohólico preferido: “Para que pegue rápido”

Lionel Messi fue quien apadrinó a Neymar Júnior cuando este llegó a Barcelona siendo todavía muy joven. Desde el comienzo tuvieron una extraordinaria relación y luego se sumó Luis Suárez al tridente sudamericano. Años más tarde, Leo y Ney compartieron plantel en PSG.

DATOS CLAVE

  • Neymar confirmó que Lionel Messi solicitó sumarse al evento para las semifinales.
  • Brasil clasificó a cuartos de final tras vencer 7-1 a Arabia Saudita.
  • La selección de Argentina quedó eliminada del Mundial luego de perder 7-5 contra Francia.
