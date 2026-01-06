Es tendencia:
La confesión de Messi sobre cuál es su trago alcohólico preferido: “Para que pegue rápido”

Siempre reservado con su vida privada, el crack argentino reveló sus preferencias a la hora de relajarse y cuáles son sus "permitidos".

Por Pablo Rodríguez Denis

Imagen generada con la IA Gemini
Imagen generada con la IA Gemini

Lionel Messi afronta lo que quizás sea su último año de competencia fuerte, al menos a nivel Selección Argentina. Aún sin confirmar su presencia en el Mundial 2026 (ni siquiera aseguró estar en la Finalissima previa frente a España), el capitán de la Albiceleste se prepara para la competencia y, mientras tanto, aguarda el comienza de su 23° temporada como profesional.

Este martes, LUZU TV publicó una entrevista al jugador del Inter Miami que fue grabada en estas últimas semanas y en la que se puede ver a un Messi completamente descontracturado, con poco referido al fútbol en sí y hablando más de su vida privada, algo que no suele hacer con frecuencia.

Es así como, en el diálogo con Nicolás Occhiato y Diego Leuco en el propio estadio del equipo estadounidense, el rosarino reveló, por ejemplo, cuál es su trago preferido a la hora de relajarse y de tener sus “permitidos”

“Para bailar tengo que estar un poquito escabiado”, comenzó admitiendo, y luego agregó: “Me gusta el vino, si no tomo lo mismo de siempre, vino con Sprite. Pa´ que pegue rápido, je“.

Es lindo, con el calor y todo”, completó el capitán de la Selección, entre risas y recordando un video reciente en el que formaba parte de un “trencito” con cara de pocos amigos durante los festejos del flamante título del Inter en la Major League Soccer.

Messi y su llegada trunca a River

Durante otra parte de la extensa entrevista, el futbolista de 38 años volvió a referirse a su temprana salida del país para irse a Barcelona, el tratamiento que finalmente no le costeó Newell’s y de su previa prueba en River.

Fui a River por mi cuenta. Hice una prueba, me quedé entrenando. A los 10 días volví y River me dijo que quería que me quede, que se hacían cargo del tratamiento“, explicó respecto a la previa de su viaje a Barcelona.

Al respecto, agregó: “Me hubiese quedado en la pensión. Pero me dijeron que por el pase no podían hacer nada, que tenía que ir yo a Newell’s a pedirlo. Y cuando fui, obviamente no me lo daban. Ahí se cortó todo“.

El propio Messi fue el que admitió que el tratamiento para el crecimiento que estaba atravesando era muy caro y que Newell’s en su momento dijo que se iba a a hacer cargo, pero las cosas se complicaron.

“La empresa de mi viejo se hacía cargo de una parte, pero así y todo no llegábamos. Nosotros vivíamos en Zona Sur y teníamos que ir hasta Malvinas, la otra punta de Rosario. Le hacían ir todos los días a mi vieja a buscar plata y cuando le decían que se la iban a dar, le daban 5 o 10 pesos. La caminaban. A veces le decían ‘no está el tipo que te la tiene que dar’… Por eso la calentura de mi vieja con Newell’s. Con las personas que estaban en ese momento, no con el club”, manifestó para explicar por qué se terminó tomando la decisión de su salida al Barcelona.

DATOS CLAVE

  • Vino con Sprite: la bebida elegida por Lionel Messi para relajarse, según reveló en LUZU TV.
  • Prueba en River: el club aceptó costear el tratamiento, pero Newell’s no entregó el pase.
  • Pagos de Newell’s: entregaban montos incompletos de 5 o 10 pesos para su tratamiento médico.
Pablo Rodríguez Denis

german garcía grova

toti pasman

