Este sábado, en el Coloso Marcelo Bielsa, tendrá por fin lugar el partido homenaje de Maximiliano Rodríguez, ídolo de Newell’s que disputó nada menos que tres mundiales con la Selección Argentina. El evento que tendrá música y fútbol contará con la presencia de grandes estrellas del fútbol, entre ellos algunos de los futbolistas que se coronaron campeones del mundo en Qatar.

Más allá del deseo de celebrar junto a La Fiera, son muchos los invitados que están ansiosos por saber si finalmente Lionel Messi dará el presente en una fecha muy especial para él, ya que coincide con el festejo de su cumpleaños número 36, primero desde que cumplió su máximo sueño como futbolista.

En relación a la presencia del capitán de la Selección Argentina y su familia, Pachu Peña, humorista y reconocido hincha de Newell’s, se permitió bromear respecto a un llamado de teléfono que dijo haberle hecho a Antonela Roccuzzo con un pedido por demás extraño.

“La llamé a Antonela anoche y me dijo que me guardó dos churros, que me los va a llevar al vestuario. Son los churros de Funes”, dijo en relación a la anécdota que se volvió viral hace un par de días, por un pedido de Lionel Messi a una churrería.

Tanto Pachu Peña como Pablo Granados, su socio para el humor durante muchos años, esperan poder jugar algunos minutos en el partido homenaje a Maxi Rodríguez y para eso dijeron haber estado preparándose a las órdenes de otra gloria de Newell’s como Mario Zanabria.