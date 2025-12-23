Es tendencia:
Con Jordania y Argelia incluidas, las 10 selecciones del Mundial 2026 que cambiaron su ranking FIFA

Se publicó la última actualización del ranking con el movimiento de seleccionados que bajaron posiciones, mientras que otros subieron.

Por Marco D'arcangelo

Argelia y Jordania escalan posiciones en el ranking FIFA.
Tras conocerse los 12 grupos del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, desde FIFA, el ente regulador del fútbol internacional, publicaron la última actualización del ranking en el año, que tuvo a 10 selecciones participantes del certamen que cambiaron sus posiciones. 

Con la Selección Argentina en el segundo puesto, tan solo por debajo de España, dos de los seleccionados que compartirán el Grupo J con la Albiceleste, como lo son la Selección de Argelia y la Selección de Jordania, tuvieron movimientos debido a que escalaron posiciones. 

En el caso de Argelia, seleccionado con el que el equipo comandado por Lionel Scaloni hará su debut en el certamen, pasó del puesto 35° al 34° debido a su rendimiento en la Copa Árabe de la FIFA, en donde quedó eliminado en cuartos de final al perder por penales tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. 

Jordania, por su parte, trepó dos posiciones al pasar del puesto 66° al 64°, gracias a que en la Copa Árabe de la FIFA disputada en Qatar llegó a la final, en la que cayó en tiempo suplementario ante Marruecos por 3 a 2, después de empatar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios. 

Por otro lado, el movimiento más fuerte lo tuvo la Selección de Qatar. El seleccionado que formará parte del Grupo B de la Copa del Mundo bajó tres posiciones, debido a que en el ranking de noviembre estaba 51°, mientras que ahora se encuentra en el puesto 54°. 

Finalmente, Cabo Verde, país que hará su debut en los mundiales, también subió un lugar. Los africanos, que jugarán en el Grupo H junto a España y Uruguay, escaló a la posición 67° luego de estar en el ranking de noviembre en el puesto 68°.

Las 10 selecciones del Mundial 2026 que cambiaron su ranking FIFA

La primera figura que se perderá el Mundial 2026 por una lesión de ligamentos cruzados: es capitán de una selección top 20 del ranking FIFA

La primera figura que se perderá el Mundial 2026 por una lesión de ligamentos cruzados: es capitán de una selección top 20 del ranking FIFA

  • Argelia +1 (34)
  • Egipto -1 (35)
  • Túnez -1 (41)
  • Qatar -3 (54)
  • Jordania +2 (64)
  • Macedonia -repechaje- -1 (66)
  • Cabo Verde +1 (67)
  • Emiratos Árabes -1 (68)
  • Nueva Zelanda -1 (87)
  • Nueva Caledonia -repechaje- -1 (150)

El top 10 del ranking FIFA

  1. España
  2. Argentina
  3. Francia
  4. Inglaterra
  5. Brasil
  6. Portugal
  7. Países Bajos
  8. Bélgica
  9. Alemania
  10. Croacia
