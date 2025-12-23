Con Jordania y Argelia incluidas, las 10 selecciones del Mundial 2026 que cambiaron su ranking FIFA

Tras conocerse los 12 grupos del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, desde FIFA, el ente regulador del fútbol internacional, publicaron la última actualización del ranking en el año, que tuvo a 10 selecciones participantes del certamen que cambiaron sus posiciones.

Con la Selección Argentina en el segundo puesto, tan solo por debajo de España, dos de los seleccionados que compartirán el Grupo J con la Albiceleste, como lo son la Selección de Argelia y la Selección de Jordania, tuvieron movimientos debido a que escalaron posiciones.

En el caso de Argelia, seleccionado con el que el equipo comandado por Lionel Scaloni hará su debut en el certamen, pasó del puesto 35° al 34° debido a su rendimiento en la Copa Árabe de la FIFA, en donde quedó eliminado en cuartos de final al perder por penales tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Jordania, por su parte, trepó dos posiciones al pasar del puesto 66° al 64°, gracias a que en la Copa Árabe de la FIFA disputada en Qatar llegó a la final, en la que cayó en tiempo suplementario ante Marruecos por 3 a 2, después de empatar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios.

Por otro lado, el movimiento más fuerte lo tuvo la Selección de Qatar. El seleccionado que formará parte del Grupo B de la Copa del Mundo bajó tres posiciones, debido a que en el ranking de noviembre estaba 51°, mientras que ahora se encuentra en el puesto 54°.

Finalmente, Cabo Verde, país que hará su debut en los mundiales, también subió un lugar. Los africanos, que jugarán en el Grupo H junto a España y Uruguay, escaló a la posición 67° luego de estar en el ranking de noviembre en el puesto 68°.

Las 10 selecciones del Mundial 2026 que cambiaron su ranking FIFA

Argelia +1 (34)

Egipto -1 (35)

Túnez -1 (41)

Qatar -3 (54)

Jordania +2 (64)

Macedonia -repechaje- -1 (66)

Cabo Verde +1 (67)

Emiratos Árabes -1 (68)

Nueva Zelanda -1 (87)

Nueva Caledonia -repechaje- -1 (150)

