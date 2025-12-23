Con Jordania y Argelia incluidas, las 10 selecciones del Mundial 2026 que cambiaron su ranking FIFA

Tras conocerse los 12 grupos del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, desde FIFA, el ente regulador del fútbol internacional, publicaron la última actualización del ranking en el año, que tuvo a 10 selecciones participantes del certamen que cambiaron sus posiciones.
Con la Selección Argentina en el segundo puesto, tan solo por debajo de España, dos de los seleccionados que compartirán el Grupo J con la Albiceleste, como lo son la Selección de Argelia y la Selección de Jordania, tuvieron movimientos debido a que escalaron posiciones.
En el caso de Argelia, seleccionado con el que el equipo comandado por Lionel Scaloni hará su debut en el certamen, pasó del puesto 35° al 34° debido a su rendimiento en la Copa Árabe de la FIFA, en donde quedó eliminado en cuartos de final al perder por penales tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.
Jordania, por su parte, trepó dos posiciones al pasar del puesto 66° al 64°, gracias a que en la Copa Árabe de la FIFA disputada en Qatar llegó a la final, en la que cayó en tiempo suplementario ante Marruecos por 3 a 2, después de empatar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios.
Por otro lado, el movimiento más fuerte lo tuvo la Selección de Qatar. El seleccionado que formará parte del Grupo B de la Copa del Mundo bajó tres posiciones, debido a que en el ranking de noviembre estaba 51°, mientras que ahora se encuentra en el puesto 54°.
Finalmente, Cabo Verde, país que hará su debut en los mundiales, también subió un lugar. Los africanos, que jugarán en el Grupo H junto a España y Uruguay, escaló a la posición 67° luego de estar en el ranking de noviembre en el puesto 68°.
Las 10 selecciones del Mundial 2026 que cambiaron su ranking FIFA
- Argelia +1 (34)
- Egipto -1 (35)
- Túnez -1 (41)
- Qatar -3 (54)
- Jordania +2 (64)
- Macedonia -repechaje- -1 (66)
- Cabo Verde +1 (67)
- Emiratos Árabes -1 (68)
- Nueva Zelanda -1 (87)
- Nueva Caledonia -repechaje- -1 (150)
El top 10 del ranking FIFA
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
- Croacia