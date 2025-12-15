Es tendencia:
Advertencia para Scaloni: el enorme logro que consiguió Jordania a meses de enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

El combinado asiático, que integrará el grupo con la Albiceleste, está a un paso de un prestigioso título.

Por Agustín Vetere

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
© GettyLionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

Quedan menos de 6 meses para que los futboleros alrededor del planeta vuelvan a vibrar con un Mundial. La Selección Argentina busca revalidar lo que consiguió en Qatar 2022 en la cita del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, para la cual ya conoce a sus rivales.

El sorteo determinó que los dirigidos por Lionel Scaloni se deban enfrentar en fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania por un lugar en los 16avos de final. Por eso, el DT de Pujato ya trabaja en la confección de la lista de 26 para viajar a América del Norte.

Pero el resto de los equipos de la zona también buscan su mejor forma para dar el golpe ante el defensor del título. Sin ir más lejos, Jordania consiguió este lunes un resultado histórico al alcanzar la final de la Copa Árabe de la FIFA, que se disputa en Qatar.

El combinado asiático, que debutará en Mundiales el próximo año, derrotó a Arabia Saudita por la mínima en el marco de la segunda semifinal del certamen que reúne a participantes del mundo árabe, independientemente de su continente.

Nizar Al Rashdan, a los 21 minutos de la segunda parte, anotó el único gol del trámite en el Estadio al Bayt. Así, Jordania se ganó el derecho a disputar la final por el título, donde se encontrará nada menos que ante Marruecos, el gran candidato del certamen. La definición se disputará el próximo jueves en el Estadio Lusail.

Con la victoria de este lunes, Jordania ya se aseguró su mejor resultado histórico en la Copa Árabe. Cabe recordar que en 2023 también alcanzó la final de la Copa Asiática, donde cayó por 3-1 ante el local, Qatar. Confirma así que está en el mejor momento de su historia.

Argelia, también rival de Argentina en la fase de grupos, participó del evento y accedió a la siguiente ronda como líder de su zona. Sin embargo, su camino terminó por penales ante Emiratos Árabes Unidos en los cuartos de final.

Los grupos del Mundial 2026

Grupo AMéxico, Corea del Sur, Sudáfrica y (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda)
Grupo BCanadá, Suiza, Qatar e (Italia, Gales, Bosnia o Irlanda del Norte)
Grupo CBrasil, Marruecos, Escocia, Haití
Grupo DEstados Unidos, Australia, Paraguay y (Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo)
Grupo EAlemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao
Grupo FPaíses Bajos, Japón, Túnez y (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania)
Grupo GBélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda
Grupo HEspaña, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde
Grupo IFrancia, Senegal, Noruega e (Irak, Bolivia o Surinam)
Grupo JArgentina, Austria, Argelia y Jordania
Grupo KPortugal, Colombia, Uzbekistán y (Congo, Jamaica, Nueva Caledonia)
Grupo LInglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

En síntesis

  • Lionel Scaloni enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos del Mundial.
  • Jordania venció a Arabia Saudita y clasificó a la final de la Copa Árabe.
  • El rival de Argentina definirá el título contra Marruecos el próximo jueves en Lusail.
agustín vetere
Agustín Vetere

