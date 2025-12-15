Advertencia para Scaloni: el enorme logro que consiguió Jordania a meses de enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

Quedan menos de 6 meses para que los futboleros alrededor del planeta vuelvan a vibrar con un Mundial. La Selección Argentina busca revalidar lo que consiguió en Qatar 2022 en la cita del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, para la cual ya conoce a sus rivales.

El sorteo determinó que los dirigidos por Lionel Scaloni se deban enfrentar en fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania por un lugar en los 16avos de final. Por eso, el DT de Pujato ya trabaja en la confección de la lista de 26 para viajar a América del Norte.

Pero el resto de los equipos de la zona también buscan su mejor forma para dar el golpe ante el defensor del título. Sin ir más lejos, Jordania consiguió este lunes un resultado histórico al alcanzar la final de la Copa Árabe de la FIFA, que se disputa en Qatar.

El combinado asiático, que debutará en Mundiales el próximo año, derrotó a Arabia Saudita por la mínima en el marco de la segunda semifinal del certamen que reúne a participantes del mundo árabe, independientemente de su continente.

Nizar Al Rashdan, a los 21 minutos de la segunda parte, anotó el único gol del trámite en el Estadio al Bayt. Así, Jordania se ganó el derecho a disputar la final por el título, donde se encontrará nada menos que ante Marruecos, el gran candidato del certamen. La definición se disputará el próximo jueves en el Estadio Lusail.

Con la victoria de este lunes, Jordania ya se aseguró su mejor resultado histórico en la Copa Árabe. Cabe recordar que en 2023 también alcanzó la final de la Copa Asiática, donde cayó por 3-1 ante el local, Qatar. Confirma así que está en el mejor momento de su historia.

Publicidad

Publicidad

Argelia, también rival de Argentina en la fase de grupos, participó del evento y accedió a la siguiente ronda como líder de su zona. Sin embargo, su camino terminó por penales ante Emiratos Árabes Unidos en los cuartos de final.

ver también En Argelia creen que FIFA descalificará a Argentina y que le asignarán los puntos del debut en el Mundial

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A México, Corea del Sur, Sudáfrica y (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) Grupo B Canadá, Suiza, Qatar e (Italia, Gales, Bosnia o Irlanda del Norte) Grupo C Brasil, Marruecos, Escocia, Haití Grupo D Estados Unidos, Australia, Paraguay y (Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo) Grupo E Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao Grupo F Países Bajos, Japón, Túnez y (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) Grupo G Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda Grupo H España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde Grupo I Francia, Senegal, Noruega e (Irak, Bolivia o Surinam) Grupo J Argentina, Austria, Argelia y Jordania Grupo K Portugal, Colombia, Uzbekistán y (Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) Grupo L Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

En síntesis

Lionel Scaloni enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos del Mundial .

enfrentará a en la fase de grupos del . Jordania venció a Arabia Saudita y clasificó a la final de la Copa Árabe .

venció a y clasificó a la final de la . El rival de Argentina definirá el título contra Marruecos el próximo jueves en Lusail.

Publicidad