La primera figura que se perderá el Mundial 2026 por una lesión de ligamentos cruzados: es capitán de una selección top 20 del ranking FIFA

A poco más de un semestre para el inicio del Mundial 2026, comienzan a llegar los primeros dolores de cabeza para las Selecciones clasificadas. Y una de las más afectadas es nada menos que Japón, en donde recibieron la peor noticia posible: su figura y capitán, Takumi Minamino, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se convirtió en la primera baja de peso para el certamen internacional.

El delantero asiático encendió las alarmas a los 35 minutos del partido de la Copa de Francia entre el Mónaco y el Auxerre, cuando fue retirado en camilla, llevándose las manos al rostro. Fue cuestión de tiempo para que el diagnóstico lo sentenciara entre seis meses y nueve meses de recuperación, dejándolo con un pie afuera de la próxima Copa del Mundo.

A sus 30 años, el ex Liverpool se estaba preparando para lo que sería su segunda participación mundialista. En el club del principado llevaba disputados 20 partidos en la temporada y había sido el líder indiscutido de Japón en las Eliminatorias asiáticas, con cuatro goles, permitiendo que sea una de las primeras Selecciones en asegurar su boleto a la competición. En total, defendió la camiseta en 73 ocasiones, anotando 26 tantos.

El camino de los Nipones en el Mundial comenzará el 14 de junio contra Países Bajos, por la primera fecha del Grupo F, el cual compartirá junto a Túnez y un ganador del repechaje europeo, que se definirá entre Polonia o Ucrania. Sin embargo, la mayor complicación que se le presenta a su entrenador, Hajime Moriyasu, será encontrar la fórmula para reducir al máximo el efecto de la baja de Minamino.

La otra figura que puede quedar fuera del Mundial

En donde también existe una fuerte preocupación es en la Selección de Suecia. Es que este martes se dio a conocer que Alexander Isak, delantero de Liverpool, debió someterse a una intervención quirúrgica por la doble fractura de tobillo y peroné, lesión que sufrió en su último partido ante Tottenham.

Alexander Isak encendió las alarmas en Liverpool y Suecia (Getty Images).

Pese a que los pronósticos menos optimistas marcan que podría perderse el resto de la temporada, desde Anfield todavía no comunicaron el tiempo aproximado que estará el delantero fuera de las canchas. De todas formas, en Suecia ya tienen una certeza que los lleva a tomarse la cabeza: en marzo tendrá que afrontar el repechaje al Mundial, ante Ucrania, sin una de sus figuras. Y en caso de clasificarse, tendrá que prender velas y cruzar los dedos para que Isak pueda estar dentro de la lista de convocados.

Siguiendo con la lista de la enfermería, Santiago Arzamendia, defensor de Paraguay que milita en Estudiantes de La Plata, también sufrió una grave lesión de rodilla que lo apartará, como mínimo, seis meses fuera de las canchas. Salvo un milagro, Gustavo Alfaro no podrá contar con su presencia para el Mundial.

