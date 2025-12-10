El cruce que se puede adelantar del Grupo de Argentina en la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina ya está pensando en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien puede que tenga el duelo con España en marzo por la Finalissima (nunca convenció a los entrenadores jugarla a tres meses del Mundial, mucho menos con el resultado que arrojó el sorteo de un posible cruce en los 16vos de Final), el foco ya está puesto en defender el título obtenido en Qatar 2022.

Lo mismo pasa con Austria, uno de sus contrincantes en el Grupo J (22 de junio en Dallas). Los de Ralf Rangnick se quedaron con el primer puesto del Grupo H de las Eliminatorias de la UEFA y ya no tiene otro compromiso oficial en el medio hasta su debut que la FIFA pautó para el 16 de junio en el Levi’s Stadium (vs. Jordania).

Caso contrario es el de Argelia y Jordania, que se encuentran compitiendo en la Copa Árabe de la FIFA. E incluso, tras ganar sus zonas, ya integran los Cuartos de Final y podrían cruzarse en la Final del 18 de diciembre en el Estadio Lusail de Doha, Qatar (el mismo recinto en el que Argentina, tres años antes, derrotó a Francia y se coronó en el Mundial 2022).

Argelia, que venció a Irak 2 a 0 en el último duelo por su zona, ahora chocará con Emiratos Árabes Unidos. Mientras que Jordania, que superó 3 a 0 a Egipto, disputará un lugar en la Semifinal con Irak, ambos enfrentamientos a disputarse este viernes 12 de diciembre, el primero mencionado en Al Bayt y el segundo en University Stadium de Al Rayyan.

¿Cuándo se enfrentan Argelia y Jordania en la Copa del Mundo 2026?

El sorteo del Mundial 2026 que realizó la FIFA el pasado 5 de diciembre en Washington D.C., determinó que Argelia y Jordania integrarán el Grupo J junto a Argentina y Austria, y que se enfrentarán el lunes 22 de junio en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara, California, por la segunda fecha.

Argelia también jugará la Copa Africana de Naciones

ver también Un futbolista citado por Lionel Scaloni define su futuro a meses del Mundial 2026

ver también Las entradas para un posible Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo ya son de las más caras del Mundial 2026

Tras su participación en la Copa Árabe de la FIFA, Argelia se lanzará a la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025, en la que será parte de Grupo E junto a Sudán (a quien se medirá el 24 de diciembre), Burkina Faso (28/12) y Guinea Ecuatorial (31/12).

Publicidad

Publicidad

En síntesis