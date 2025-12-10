Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

El cruce que se puede adelantar del Grupo de Argentina en la Copa del Mundo 2026

Argelia y Jordania se podrían cruzar mucho antes del duelo que pautó la FIFA para el 22 de junio en el Levi's Stadium por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo 2026.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Argelia y Jordania, antes de enfrentarse por el Grupo J del Mundial 2026, podrían verse en la Final de la Copa Árabe 2025.
© Getty ImagesArgelia y Jordania, antes de enfrentarse por el Grupo J del Mundial 2026, podrían verse en la Final de la Copa Árabe 2025.

La Selección Argentina ya está pensando en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien puede que tenga el duelo con España en marzo por la Finalissima (nunca convenció a los entrenadores jugarla a tres meses del Mundial, mucho menos con el resultado que arrojó el sorteo de un posible cruce en los 16vos de Final), el foco ya está puesto en defender el título obtenido en Qatar 2022.

Lo mismo pasa con Austria, uno de sus contrincantes en el Grupo J (22 de junio en Dallas). Los de Ralf Rangnick se quedaron con el primer puesto del Grupo H de las Eliminatorias de la UEFA y ya no tiene otro compromiso oficial en el medio hasta su debut que la FIFA pautó para el 16 de junio en el Levi’s Stadium (vs. Jordania).

Caso contrario es el de Argelia y Jordania, que se encuentran compitiendo en la Copa Árabe de la FIFA. E incluso, tras ganar sus zonas, ya integran los Cuartos de Final y podrían cruzarse en la Final del 18 de diciembre en el Estadio Lusail de Doha, Qatar (el mismo recinto en el que Argentina, tres años antes, derrotó a Francia y se coronó en el Mundial 2022).

Argelia, que venció a Irak 2 a 0 en el último duelo por su zona, ahora chocará con Emiratos Árabes Unidos. Mientras que Jordania, que superó 3 a 0 a Egipto, disputará un lugar en la Semifinal con Irak, ambos enfrentamientos a disputarse este viernes 12 de diciembre, el primero mencionado en Al Bayt y el segundo en University Stadium de Al Rayyan.

¿Cuándo se enfrentan Argelia y Jordania en la Copa del Mundo 2026?

El sorteo del Mundial 2026 que realizó la FIFA el pasado 5 de diciembre en Washington D.C., determinó que Argelia y Jordania integrarán el Grupo J junto a Argentina y Austria, y que se enfrentarán el lunes 22 de junio en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara, California, por la segunda fecha.

Argelia también jugará la Copa Africana de Naciones

Un futbolista citado por Lionel Scaloni define su futuro a meses del Mundial 2026

ver también

Un futbolista citado por Lionel Scaloni define su futuro a meses del Mundial 2026

Las entradas para un posible Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo ya son de las más caras del Mundial 2026

ver también

Las entradas para un posible Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo ya son de las más caras del Mundial 2026

Tras su participación en la Copa Árabe de la FIFA, Argelia se lanzará a la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025, en la que será parte de Grupo E junto a Sudán (a quien se medirá el 24 de diciembre), Burkina Faso (28/12) y Guinea Ecuatorial (31/12).

Publicidad

En síntesis

  • Argentina comparte el Grupo J del Mundial 2026 con Austria, Argelia y Jordania.
  • Argelia y Jordania se enfrentarán el 22 de junio en el Levi’s Stadium de California.
  • Ambos equipos podrían cruzarse previamente en la final de la Copa Árabe el 18 de diciembre.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Petkovic, DT de Argelia, no asegura la presencia de Riyad Mahrez tras conocer que será rival de Argentina
Selección Argentina

Petkovic, DT de Argelia, no asegura la presencia de Riyad Mahrez tras conocer que será rival de Argentina

La queja de Argelia por su fixture en el Grupo que comparte con Argentina en el Mundial
Selección Argentina

La queja de Argelia por su fixture en el Grupo que comparte con Argentina en el Mundial

La frase de Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial que no cayó bien en Argelia
Selección Argentina

La frase de Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial que no cayó bien en Argelia

Lando Norris triplicó su salario por ser campeón de la Fórmula 1 en 2025: éstos son los millones que le dio McLaren
FÓRMULA 1

Lando Norris triplicó su salario por ser campeón de la Fórmula 1 en 2025: éstos son los millones que le dio McLaren

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo