Luka Modric ignoró a Ancelotti, Zidane y Mourinho al señalar al DT más importante de su carrera: “Nos enseñó a lidiar con la injusticia”

Luka Modric cerró el 2025 con una de las entrevistas más honestas y abiertas de toda su carrera deportiva. El croata, de ya 40 años, reveló detalles inéditos de sus primeros años en Croacia, donde casi persigue una vida como camarero, y en la que un hombre lo marcó para seguir en el fútbol y animarse a ser profesional.

Ese hombre es Tomo Basic, uno de los primeros entrenadores que tuvo Modric, y al cual el propio croata destacó como el “más importante” de su carrera. Y eso que el ganador del Balón de Oro en 2018 tuvo la posibilidad de trabajar junto a leyendas como Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, José Mourinho, Rafa Benítez o Massimiliano Allegri.

Modric tuvo a varios de los mejores entrenadores de estos últimos tiempos en su carrera. (Getty)

“Tomo Basic, en Croacia, cuando era niño. Era amigo de mi padre. Nos enseñó a lidiar con la injusticia“, inició Modric en su relato con el medio italiano Corriere. “Hería a alguien a propósito y observaba nuestras reacciones. Algunos se enojaban, otros lloraban porque se sentían incómodos. Nos explicó que en el fútbol, ​​como en la vida, lo veríamos todo, incluso acoso. Y tendríamos que aprender a afrontar los momentos difíciles.”

Luego, Modric continuó con su experiencia personal y revelando como Basic fue quien lo impulsó a ser futbolista: “Hubo una época en que me dijeron que no podía ser futbolista profesional porque era demasiado pequeño, demasiado frágil; él me dijo que no escuchara. Lo que importa es lo que piensas de ti mismo, no lo que digan los demás. Tenía razón. Me aseguró: ‘Serás el mejor del mundo’. Sin él, sin sus palabras, nunca habría llegado donde estoy.”

Luka Modric recordó cuando Tomo Basic lo incitó a seguir en el fútbol a pesar de las críticas.

Modric destacó a Allegri, Mourinho y Ancelotti

En la entrevista, Luka Modric también se refirió a su actual entrenador, Massimiliano Allegri, a José Mourinho y a Carlo Ancelotti, a quien lo destacó como el “número uno”, entre todos los entrenadores que tuvo en su carrera profesional.

Carlo Ancelotti, el “número uno” para Modric. (Getty)

“Carlo es el número uno. Es difícil encontrar las palabras. Por su forma de ser, no solo por sus cualidades en el banquillo“, destacó. “Recuerdo cuando lo conocí. Estaba solo en la ciudad. Me llamó y me dijo: ‘Ven, ven a cenar conmigo’. Hablamos durante horas, de todo. De fútbol, ​​de familia, de la vida. Normalmente, los entrenadores no confían en sus jugadores. Él sí.”

Sobre Allegri, señaló: “Tiene una personalidad increíble. Es un poco como Ancelotti: sensible, divertido y le encanta gastar bromas. Pero en el campo, como entrenador, es un maestro. Conoce el fútbol como pocos. No lo conocía tan bien, pero me alegro de que ahora sea mi entrenador.”

Modric destacó a Allegri por ser “un maestro” dentro de la cancha.

Finalmente, describió a José Mourinho como “especial” y el promotor de su llegada al Real Madrid. “Especial, como entrenador y como persona. Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada“, afirmó.

Mourinho fue la razón por la que Modric llegó a Real Madrid.

“Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival. Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto. Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía.”

