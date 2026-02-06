Es tendencia:
Todavía sin Neymar: los 11 jugadores que tienen su lugar asegurado para el Mundial 2026 con la Selección de Brasil

En Brasil ya empiezan a confirmar los jugadores que estarán en la Copa del Mundo.

Por Germán Celsan

Neymar sigue sin tener un lugar asegurado en el Mundial 2026
El Mundial 2026 es en 125 días, o bien, cuatro meses. Lo cierto es que falta aún menos para que los seleccionadores tengan que dar sus listas de 26 futbolistas convocados. En el caso de Brasil, los medios locales aseguran que Carlo Ancelotti ya tiene varios nombres 100% cerrados, pero el de Neymar no es uno de ellos.

De acuerdo a lo informado por ESPN Brasil, hay once jugadores que ya recibieron la confirmación de que jugarán la Copa del Mundo para Brasil, siempre y cuando no haya ningún infortunio de por medio, claro está. Ellos son Alisson Becker en el arco, el capitán Marquinhos y su acompañante en la zaga, Gabriel Magalhaes. En el centro del campo, Casemiro y Bruno Guimaraes son otras dos fijas.

Marquinhos será uno de los líderes de la Brasil de Ancelotti en el Mundial 2026. (Getty)

En la ofensiva es donde más futbolistas tienen asegurado su lugar: Vinícius, Raphinha y Rodrygo tienen su lugar. También se lo han ganado tres figuras de la Premier League: Matheus Cunha (Man Utd), Gabriel Martinelli (Arsenal) y, más recientemente, Willian Estevao (Chelsea).

Raphinha, una de las soluciones ofensivas sin Neymar. (Getty)

El mismo medio también destaca que Bento y Hugo Souza son los arqueros que podrían completar la lista, mientras que hay otros jugadores de campo que tienen pie y medio también en el Mundial 2026: Alexsandro, Eder Militao, Alex Sandro, Andrey Santos y Lucas Paquetá. Eso dejaría cinco lugares disponibles para llenar la lista.

La situación de Neymar

El último partido oficial de Neymar fue el pasado 7 de diciembre, en el cierre del Brasileirao pasado, contra Cruzeiro. Ese encuentro significó la salvación del conjunto paulista del descenso, y su clasificación a Copa Sudamericana.

Neymar sigue sin tener su lugar asegurado en el Mundial 2026. (Getty)

Neymar acusa una lesión en la rodilla que lo ha privado de jugar el Campeonato Paulista y las primeras dos fechas del Brasileirao 2026 con Santos. Ahora bien, Neymar es el máximo goleador histórico y segundo jugador con más partidos en la historia de la Selección de Brasil y considera el Mundial 2026 como un “objetivo personal”.

Tendrá unos tres meses para convencer a Ancelotti y su cuerpo técnico de que tiene la capacidad física para estar a la altura y cumplir con las expectativas de la selección.

En síntesis

  • Carlo Ancelotti ya confirmó a once jugadores brasileños fijos para el Mundial 2026.
  • El delantero Neymar no tiene su lugar asegurado debido a una lesión de rodilla.
  • Para ganarse el lugar, Neymar debe convencer a Ancelotti de que está a la altura de las expectativas.
Germán Celsan

