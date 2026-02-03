Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

El motivo por el que Romário ve sin chances a Brasil en el Mundial 2026: “Se convertirá en un equipo más”

El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 fue tajante con su análisis de cara a la próxima cita mundialista.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Romário, ídolo de Brasil.
© Getty ImagesRomário, ídolo de Brasil.

Romário es más que una palabra autorizada en el fútbol brasileño. Y es que el ex delantero nacido en Río de Janeiro ganó dos ediciones de la Copa América, una de la Copa Confederaciones y el penúltimo Mundial del Scratch, en Estados Unidos ’94.

Ídolo por lo hecho a nivel clubes, pero sobre todo por lo que mostró con la pilcha de la Selección de Brasil, el Chapulín analizó lo que será la participación del combinado liderado por Carlo Ancelotti, donde hizo hincapié en la presencia de Neymar.

A inicios de 2025, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain regresó a Santos para relanzar su carrera y ser considerado por el italiano. Sin embargo, no estuvo en ninguna convocatoria. A raíz de ello, el actual Senador Federal de Brasil le hizo una advertencia al estratega.

“Su ausencia es mala”, declaró el histórico delantero que compartió el ataque con Bebeto, quien también sostuvo que, sin la presencia del ídolo del Peixe, “el sexto título, sin duda, estará más lejos. Sin él, lamentablemente, la selección se convertirá en un equipo más”, indicó en una entrevista con Veja Magazine.

La última convocatoria que tuvo el nacido en Mogi das Cruzes fue en 2023, cuando el entrenador era Fernando Diniz. Allí fue que ante Uruguay sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla izquierda que lo alejó de las canchas por todo un año. Más allá de la palabra de Romário, en los últimos días, Ancelotti fue muy claro y dijo que citará al delantero de 33 años “si está al 100% físicamente, no al 80%”.

Neymar, figura de Santos. (Getty Images)

Neymar, figura de Santos. (Getty Images)

Publicidad

Los grupos del Mundial 2026

Neymar de cara al Mundial 2026: ”Todo saldrá bien y Brasil volverá a ser campeón”

ver también

Neymar de cara al Mundial 2026: ”Todo saldrá bien y Brasil volverá a ser campeón”

Brasil y Uruguay definieron sus bases para el Mundial 2026: Argentina espera

ver también

Brasil y Uruguay definieron sus bases para el Mundial 2026: Argentina espera

  • Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Europa 4
  • Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Europa 1
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití
  • Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Europa 3
  • Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Europa 2
  • Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje 2
  • Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania
  • Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje 1
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

DATOS CLAVES

  • El histórico Romário advirtió que Brasil necesita a Neymar para ganar su sexto título mundial.
  • Neymar regresó a Santos a inicios de 2025 tras recuperarse de una lesión grave.
  • El entrenador Carlo Ancelotti solo citará al delantero si se encuentra al 100% físicamente.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Enfrentó a Messi, jugó con Cristiano Ronaldo y sorprendió con el rival más difícil de su carrera: “Solo podías rezar”
Fútbol europeo

Enfrentó a Messi, jugó con Cristiano Ronaldo y sorprendió con el rival más difícil de su carrera: “Solo podías rezar”

Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina
Fútbol Internacional

Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina

El primer jugador que Romario le pidió a Ancelotti para la Selección de Brasil: “Puede ayudar mucho en el Mundial”
Fútbol Sudamericano

El primer jugador que Romario le pidió a Ancelotti para la Selección de Brasil: “Puede ayudar mucho en el Mundial”

Atención Colapinto: un nuevo piloto sudamericano se sumó a Mercedes para la Fórmula 1en 2026
FÓRMULA 1

Atención Colapinto: un nuevo piloto sudamericano se sumó a Mercedes para la Fórmula 1en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo