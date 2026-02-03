El motivo por el que Romário ve sin chances a Brasil en el Mundial 2026: “Se convertirá en un equipo más”

Romário es más que una palabra autorizada en el fútbol brasileño. Y es que el ex delantero nacido en Río de Janeiro ganó dos ediciones de la Copa América, una de la Copa Confederaciones y el penúltimo Mundial del Scratch, en Estados Unidos ’94.

Ídolo por lo hecho a nivel clubes, pero sobre todo por lo que mostró con la pilcha de la Selección de Brasil, el Chapulín analizó lo que será la participación del combinado liderado por Carlo Ancelotti, donde hizo hincapié en la presencia de Neymar.

A inicios de 2025, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain regresó a Santos para relanzar su carrera y ser considerado por el italiano. Sin embargo, no estuvo en ninguna convocatoria. A raíz de ello, el actual Senador Federal de Brasil le hizo una advertencia al estratega.

“Su ausencia es mala”, declaró el histórico delantero que compartió el ataque con Bebeto, quien también sostuvo que, sin la presencia del ídolo del Peixe, “el sexto título, sin duda, estará más lejos. Sin él, lamentablemente, la selección se convertirá en un equipo más”, indicó en una entrevista con Veja Magazine.

La última convocatoria que tuvo el nacido en Mogi das Cruzes fue en 2023, cuando el entrenador era Fernando Diniz. Allí fue que ante Uruguay sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla izquierda que lo alejó de las canchas por todo un año. Más allá de la palabra de Romário, en los últimos días, Ancelotti fue muy claro y dijo que citará al delantero de 33 años “si está al 100% físicamente, no al 80%”.

Neymar, figura de Santos. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Los grupos del Mundial 2026

ver también Neymar de cara al Mundial 2026: ”Todo saldrá bien y Brasil volverá a ser campeón”

ver también Brasil y Uruguay definieron sus bases para el Mundial 2026: Argentina espera

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Europa 4

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Europa 1

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Europa 3

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Europa 2

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje 2

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje 1

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

DATOS CLAVES