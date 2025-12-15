La sorpresiva decisión de Neymar con Santos de cara al Mundial 2026 con la Selección de Brasil

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo 2026, en la que hasta ya se sorteó cómo será la fase de grupos, por lo que los combinados están al tanto de sus rivales. Con ese panorama en mente, Neymar Júnior tomó una sorpresiva decisión con su estadía en Santos con el único fin de llegar de la mejor manera a la cita máxima en la que representará a la Selección de Brasil.

Cabe recordar que el crack regresó de Arabia Saudita en medio de una crisis futbolística del conjunto brasileño y este año consiguió la permanencia en la última fecha del Brasileirao. Con una magnífica actuación individual en los últimos partidos, el ex Barcelona y París Saint-Germain lideró al equipo que parecía condenado a descender y hasta lo clasificó a la Copa Sudamericana.

Lo cierto es que según informa el medio Ge Globo, pensando en el Mundial 2026, Neymar decidió renovar su contrato con Santos solo por seis meses. Con el claro objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas, el talentoso resolvió que extenderá su vínculo únicamente hasta la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Neymar Júnior, figura brasileña actualmente en Santos.

Esta novedosa resolución tomada por el futbolista apunta especialmente a tener una notable preparación para el Mundial. Llegar con mucho rodaje, en un buen nivel individual y en un equipo consolidado, son las claves que encuentra Ney para haber decidido su futuro inmediato antes del desarrollo de la Copa del Mundo en Norteamérica entre junio y julio del año entrante.

Según informan medios locales, esta medida se comunicaría entre Navidad y Año Nuevo. Al mismo tiempo, cabe recordar que Neymar no es convocado a la Selección de Brasil desde hace dos años. La última oportunidad fue en un duelo ante Uruguay, en el que sufrió la durísima lesión en su rodilla que lo marginó de las canchas durante un periodo extenso y luego ya no fue citado.

Neymar Júnior con la Selección de Brasil. (Getty Images)

Sin embargo, con la mira puesta en el Mundial 2026, Carlo Ancelotti manifestó en reiteradas ocasiones que Neymar tiene su lugar asegurado si está en óptimas condiciones físicas y futbolísticas. El experimentado entrenador italiano, actualmente a cargo de Brasil, también expresó que no necesita evaluarlo exhaustivamente porque bien conoce sus cualidades dentro del campo de juego.

