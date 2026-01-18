Neymar de cara al Mundial 2026: ”Todo saldrá bien y Brasil volverá a ser campeón”

Aunque todavía no formó parte del plantel de la Selección de Brasil desde que asumió Carlo Ancelotti (de hecho no volvió a vestir la camiseta del combinado de su país desde su rotura de ligamentos en octubre del 2023), Neymar declara como si fuese uno más del equipo que irá en busca de la sexta corona mundial en los Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Así lo hizo en sus últimas intervenciones públicas. La más reciente, después de la consagración de Brasil en la Kings League que se jugó en el Allianz Parque de Sao Paulo (la cancha del Palmeiras), en la que venció a Chile en la Final: “Empezamos con buen pie el 2026. Ahora, vamos por junio y julio. Si dios quiere, todo saldrá bien y Brasil volverá a ser campeón”.

Con esa confianza, Neymar envía mensajes a Carlo Ancelotti para que lo incluya, pues las veces que el italiano se refirió a su tema no le sembró un panorama para que sea demasiado optimista. “Nadie puede discutir el talento de Neymar, pero el fútbol de hoy exige intensidad. Quiero que esté realmente bien para poder jugar. Podrá participar en el Mundial si está bien físicamente”, expresó en conferencia de prensa.

Y en noviembre, incluso, soltó que si no llega al nivel que pretende no piensa citarlo: “Tiene que estar al 100%. Hay muchos jugadores muy buenos, necesito elegir jugadores que estén al 100%. Si Vinícius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%. Es el mayor talento que tenemos, pero si no está al 100% físicamente de aquí a junio, no va al Mundial”.

El grupo de Brasil en la Copa del Mundo 2026

Bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, la Selección de Brasil quedó encuadrada en el Grupo C del Mundial 2026 tras el sorteo realizado en Washington el pasado 5 de diciembre. La Canarinha tendrá un camino que, a priori, le permite soñar con el liderazgo de su zona, enfrentándose a Marruecos, Haití y Escocia.

El debut será el 13 de junio de 2026 en Boston (Gillette Stadium) contra el elenco europeo. Luego, su camino continuará el 19 de junio en Filadelfia (Lincoln Financial Field) contra el equipo centroamericano y cerrará la instancia el 24 del mismo mes en Nueva Jersey (MetLife Stadium) ante los africanos.

Si clasifica como primero, jugaría el 29 de junio nuevamente en Boston contra uno de los mejores terceros (proveniente de los grupos F, I, J, K o L), mientras que si finaliza segundo, deberá viajar a Toronto para enfrentarse el 2 de julio contra el segundo clasificado del Grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador de la llave B del Repechaje de la UEFA conformado por Ucrania, Suecia, Polonia y Albania).

